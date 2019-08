Perchastraße fast fertig

Zäh fließenden Verkehr gibt es an der Baustelle für den B 2-Tunnel häufiger. Die Abzweigung zur Perchastraße will das Staatliche Bauamt Weilheim am Freitag aber wieder freigeben.

Bauarbeiten für B 2-Tunnel

Eine gute Nachricht für alle Autofahrer in Starnberg: Das Staatliche Bauamt Weilheim will die Abzweigung zur Perchastraße nahe der Baustelle an der Münchner Straße am Freitag wieder freigeben. Die Bauarbeiten dauern indessen an.