Betrunkene 13-Jährige aufgegriffen

Mit beachtlichen Promillewerten waren in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei 13-jährige Jungs in Starnberg unterwegs. Woher die beiden den Alkohol hatten, ist noch unklar.

Mit 0,3 beziehungsweise fast 1,0 Promille waren zwei halbwüchsige Buben in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Münchner Straße unterwegs. Eine Starnberger Polizeistreife führte gerade eine Verkehrskontrolle durch, als die beiden Jungs an der Straße entlang gingen. Bei genauerem Hinsehen stellten die Polizisten fest, dass die Kinder deutlich alkoholisiert waren.

Ein Alkotest ergab bei einem der 13-Jährigen einen Wert von 0,3 Promille, der andere kam auf fast 1,0 Promille. Die beiden in Starnberg und Berg wohnenden Jungs wurden daher mit zur Dienststelle genommen, wo sie von den verständigten Eltern abgeholt wurden. Das zuständige Jugendamt soll über den Vorfall informiert werden. Wo die beiden die alkoholischen Getränke her hatten, konnte bislang noch nicht herausgefunden werden.