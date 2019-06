Betrunkenin A 95-Baustellegekracht

Auf der A95 hat es wieder einmal gekracht. Am späten Donnerstagabend fuhr ein alkoholisierter Mann in die Baustellenabsperrung am Starnberger Autobahndreieck.

Wangen– Mehr als 1,1 Promille hatte ein in Polen lebender Ukrainer (31) intus, der am späten Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr auf der A 95 Richtung Süden in die Baustellenabsperrung am Autobahndreieck gekracht ist. Der Mann geriet mit seinem Kleintransporter vom Typ Renault Master, einem polnischen Firmenwagen, gegen die Fahrbahntrennung und fuhr zwei Warnbaken um. Dadurch wurde der Außenspiegel des Transporters abgerissen, die Scheibe der Fahrertür zersprang.

„Da auch das linke Vorderrad des Fahrzeugs durch den Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden“, teilte die Polizei mit. Schaden: rund 3000 Euro plus 300 für die Baken. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und eine Sicherheitsleistung – einen dreistelligen Betrag – hinterlegen. Den Führerschein behielt die Polizei ein; der Ukrainer wird lange nicht in Deutschland fahren dürfen.