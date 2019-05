Bis zu 3000 Schüler im Einsatz fürs Klima

Eine Variante der „Fridays for Future“-Demos steht Starnberg ins Haus: Klima schützen ohne Schuleschwänzen. Zu der Kundgebung „Future for Kidz“ werden am Freitag bis zu 3000 Teilnehmer erwartet.

Starnberg – Maja Byhahn ist von der Resonanz überwältigt. Vor nicht einmal zwei Monaten hat sie mit Nina Bach und Claudia Duvinage, wie sie Mütter von Söckinger Grundschulkindern, die Idee geboren, eine eigene Klimaschutzaktion ins Leben zu rufen in Anlehnung an die „Fridays for Future“-Demonstrationen. Aber ohne dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dafür den Unterricht schwänzen müssen. Zwei Tage vor dem ausgerufenen Sternlauf mit Ziel Starnberger Kirchplatz an diesem Freitag, 10. Mai, ist der Ablauf der Demo nun festgezurrt.

Es gibt nur noch eine Unbekannte: Wie viele Schüler, Lehrer und Eltern werden sich auf den Weg nach Starnberg machen? Fix zugesagt haben bislang die Montessori-Schule Starnberg, Montessori-Schule Gilching (etwa 120 Teilnehmer), Mittelschule Starnberg, Grundschule Starnberg, Grundschule Herrsching (etwa 100 Teilnehmer), Realschule Tutzing, Grundschule Söcking (etwa 60 Teilnehmer) und das Gymnasium Starnberg. Byhahn geht aber davon aus, dass sich weitere Schulen anschließen – „und es wird sicherlich auch eine nicht kleine Anzahl von Klimaschutzdemonstranten geben, die auf eigene Faust zum Kirchplatz kommen“, sagt sie.

Starnberger Polizei erwartet bis zu 3000 Teilnehmer

Polizeihauptkommissar Karl Motschmann (Leitung Einsatz der Polizei Starnberg) rechnet mit bis zu 3000 Teilnehmern. „Das ist natürlich erheblich von den Witterungsbedingungen abhängig“, sagt er. „Wenn es kalt bleibt und regnet, sind es vielleicht nur maximal 500.“ Die Inspektion Starnberg ist auf alles eingerichtet. Da es sich um einen Sternlauf handelt, die Teilnehmer also aus allen Himmelsrichtungen kommen, konzentriert sich die Polizei nur auf den Kirchplatz als ortsfesten Veranstaltungsort. Laut Motschmann werden wohl einige Beamten im Umfeld des Platzes präsent sein, um eventuell verkehrslenkend eingreifen zu können. Eine Sperrung der Wittelsbacherstraße hält Motschmann nicht für erforderlich: „Der Platz ist groß genug für einige Tausend Menschen.“

Die Kundgebung auf dem Kirchplatz wird um 14 Uhr starten. Bürgermeisterin Eva John hat ihr Kommen zugesagt, so Byhahn. Sie werde ein Grußwort sprechen. Auch Vizelandrat Georg Scheitz wolle kommen und den Teilnehmern ein wenig aus seinem Leben als Biobauer erzählen. „Es soll vor allem den Kindern deutlich gemacht werden, was jeder Einzelne tun kann, um die Klimakatastrophe abzuwenden“, erläutert Maja Byhahn das Ziel der Aktion „Future for Kidz“.

Klimaschutz-Experten werden Rede und Antwort stehen

Die Organisatoren haben Klimaschutz-Experten eingeladen, die bereit sind, die Fragen der Schüler zu beantworten. Darunter sind die Klimaschutzmanagerin des Landratsamts, Josefine Anderer-Hirt, der für technischen Umweltschutz im Starnberger Rathaus zuständige Carl-Christian Zimmermann, Kerstin Täubner-Benicke vom Bund Naturschutz, Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler sowie Vertreter von WWF München und Energiewende-Verein.