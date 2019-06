Dämpfer für CSU-Kreisvorsitzende

Stefanie von Winning bleibt Vorsitzende der CSU im Landkreis Starnberg. Allerdings fuhr sie bei ihrer insgesamt vierten Wahl am Donnerstagabend mit 77,7 Prozent Zustimmung ihr bislang schlechtestes Ergebnis ein.

Landkreis – Nach den Wahlen ist bekanntlich vor den Wahlen. Und so setzt die Landkreis-CSU auf ein bewährtes Führungsteam, um ohne große Einarbeitungszeit die Kommunalwahl 2020 anzugehen. Die Kreisdelegiertenversammlung bestätigte am Donnerstagabend im Klostergasthof in Andechs das Spitzenpersonal der Partei in ihren Ämtern.

Einen Dämpfer musste die seit 2013 amtierende Vorsitzende Stefanie von Winning hinnehmen. Die Tutzingerin bekam in geheimer Wahl ohne Gegenkandidaten 94 von 121 gültigen Stimmen. Die Quote von 77,7 Prozent ist ihr schlechtestes Ergebnis, seit sie vor sechs Jahren erstmals an die Spitze des Kreisverbandes gewählt wurde. 2015 fuhr sie mit 93,0 Prozent einen Rekord ein. Das Ergebnis jetzt mag umso mehr überraschen, da die Versammlung äußerst harmonisch verlief. Eine Aussprache zu den Berichten des Vorstands fand erst gar nicht statt.

Die CSU habe ihren Abwärtstrend bei der Europawahl gestoppt

Zwar habe die Partei bei der Europawahl ihren Abwärtstrend gestoppt und sich stabilisiert, dennoch „steht uns der Wind derzeit ein bisschen ins Gesicht“, sagte von Winning mit Blick auf Wahl- und Umfrageergebnisse der CSU. Umso wichtiger sei es, „geschlossen und mit voller Kraft“ in den Kommunalwahlkampf zu ziehen. Nur dann könne die CSU ihre Ziele in Gemeinden und im Kreis erreichen. Das größte davon ist die Wahl von Stefan Frey zum neuen Landrat als Nachfolger von Karl Roth.

Der Starnberger kann auf breite Unterstützung der Partei zählen. Bei der Wahl der vier stellvertretenden Vorsitzenden errang Frey mit 121 von 127 gültigen Stimmen das beste Ergebnis. Es folgten Eva-Maria Klinger (Gauting) mit 112, Manfred Herz (Gilching) mit 103 und Andreas Lechermann (Weßling) mit 92 Stimmen. Schatzmeister Michael Plaß (Weßling) sowie die Schriftführer Stefan Kalski und Doris Kramp-Cichon (beide Seefeld) komplettieren den engeren Vorstand.

Frey äußerte sich am Donnerstag nicht

Inhaltlich äußerte sich Frey am Donnerstag nicht. Das bleibt der Aufstellungsversammlung vorbehalten, die für 18. Juli geplant ist. Ein Lob auf ihren Kandidaten in spe gab es aber bereits von der Vorsitzenden. Frey sei „mit seiner Kompetenz, seiner Erfahrung und seinem ausgleichenden Wesen ein hervorragender Kandidat“ für Roths Nachfolge, sagte von Winning. Als politischen Gegner und „neue Herausforderung“ bezeichnete sie die Grünen. Das habe sich schon beim Bienen-Volksbegehren gezeigt – auch wenn die Antworten der Grünen dabei „viel zu simpel“ seien.

Alles andere als simpel sind die Herausforderungen, vor denen der Landkreis steht. Dabei bekräftigte Kreistagsfraktionschef Harald Schwab die Entscheidungen für den Bau des Gymnasiums in Herrsching und für den Kauf der Schindlbeck-Klinik. Im Verbund mit der Klinik Seefeld sei das die Chance, die medizinische Versorgung im westlichen Landkreis sicherzustellen. Was das Gymnasium anbelangt, so hoffe er, „dass die jetzt kolportierte Summe ein Stück zu hoch ist“, sagte Schwab. Wie berichtet, hatte Kreiskämmerer Stefan Pilgram die Kosten jüngst auf 78,4 bis 79,7 Millionen Euro geschätzt. Diese Summe sei für ein vierzügiges Gymnasium erforderlich, sagte Schwab. „Wir werden aber dreizügig beginnen.“

Die CSU beantragt im Kreistag ein Mobilitätskonzept

Als zukunftsweisend bezeichnet er einen CSU-Antrag im Kreistag für ein Mobilitätskonzept. „Jeder Bürger muss die Möglichkeit haben, sich auch ohne eigenes Auto einfach und ohne Hemmschwellen im Landkreis bewegen zu können, sagte Schwab. Nachholbedarf beim Klimaschutz hat derweil Stefan Frey ausgemacht. Bange ist ihm deswegen aber nicht. „Wir haben die Kraft und den Schwung und die richtigen Leute dazu“, sagte er. 1284 Mitglieder zählt die Landkreis-CSU derzeit, 26 Prozent davon sind Frauen. Der Altersdurchschnitt beträgt 61 Jahre.

Bei der Wahl der 14 Beisitzer erzielte Vizelandrat Georg Scheitz (Andechs) mit 99 Stimmen das beste Ergebnis. Es folgten Florian Egginger (Gauting, 91 Stimmen), Silke Gadilhe (Starnberg, 88), Max Stürzer (Krailling, 87), Anton Brunner (Starnberg, 84), Dr. Ute Richter (Krailling, 83), Florian Frey (Andechs, 79), Fritz Billing (Inning, 75), Andrea H. Reichler (Starnberg, 72), Tobias Nellessen (Starnberg, 68), Andreas Kaspar (Berg, 65), Armin Heil (Tutzing, 64), Dr. Tanja Kodisch-Kraft (Herrsching, 64) und Robert Weiss (Starnberg, 63).