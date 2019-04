Deko am Osterbrunnen beschädigt

Der Osterbrunnen in Hadorf ist am Pfingstsonntag Übeltätern zum Opfer gefallen. Noch ist nicht bekannt, wer die Deko dort zerstörte.

Hadorf – Ein trauriges Bild bot sich am Palmsonntag am Osterbrunnen in Hadorf. Dort haben sich Unbekannte an der Osterdeko, einer aus Zweigen geflochtenen Girlande sowie einer Eiergirlande, zu schaffen gemacht. Beide Girlanden waren heruntergerissen worden und lagen im Brunnenbecken. Viele der bemalten Eier gingen dabei kaputt. „Wir haben am Palmsonntag die geflochtene Girlande notdürftig wieder befestigt“, sagte Gertraud Küchler, Vorsitzende des Hadorfer Obst- und Gartenbauvereins.

Die Eiergirlande reparierten die Mitglieder des Vereins am vergangenen Dienstag wieder vollständig, sodass der Brunnen zu Ostern in seiner ganzen Pracht bewundert werden konnte. Dass Unbekannte den Brunnen beschädigt haben, findet Küchler schade. Entmutigen lässt sie sich davon nicht. „Wir machen nächstes Jahr aber trotzdem wieder einen Osterbrunnen“, kündigt sie an.