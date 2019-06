Detektiv fasst fünf Diebe in vier Stunden

Fünf Diebe wollten in einem Verbrauchermarkt an der Leutstettener Straße in Starnberg Waren mitgehen lassen - allerdings passte der Ladendetektiv auf. (Symbolfoto)

Verbrauchermarkt spricht Hausverbote aus und erstattet Anzeigen

Ein Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt an der Leutstettener Straße in Starnberg hat am Samstag binnen vier Stunden fünf Ladendiebe gestellt