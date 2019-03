Neues Herzstück für Münchner Yacht-Club

Es war die Keimzelle des Münchner Yacht-Clubs. Das alte historische Bootshaus des Segelvereins brannte 2015 komplett ab. Jetzt, dreieinhalb Jahre später, können sich die Mitglieder über ein neues Schmuckstück freuen.

Starnberg – Es war der 6. November 2015, als innerhalb weniger Minuten das Herzstück des Münchner Yacht-Clubs zerstört wurde. Aus bis heute ungeklärten Gründen fing das 1919 errichtete, denkmalgeschützte Bootshaus an diesem Freitagabend Feuer und brannte komplett nieder. Das Flammeninferno war über viele Kilometer quer über den Starnberger See zu sehen. „Ich stand damals unter der Dusche, als ich informiert wurde, dass unser Bootshaus brennt“, erzählte MYC-Vorsitzender Niko Stoll am Freitag. Als er am Clubgelände an der Possenhofener Straße 65-67 ankam, war das historische Holzgebäude bereits dem Erdboden gleichgemacht. Die Feuerwehr konnte nur noch das Übergreifen der Flammen auf die dahinter liegende neue Bootshalle in letzter Sekunde verhindern.

Nur wenige Tage nach der Katastrophe beschlossen die MYC-Mitglieder, das Bootshaus an gleicher Stelle wieder aufzubauen. Im September 2017 votierten sie auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig dafür. Jetzt, knapp dreieinhalb Jahre nach dem Inferno, steht das neue Bootshaus kurz vor der Fertigstellung. Am Sonntag, 28. April, wird es im Rahmen der vom Münchner Yacht-Club initiierten 1. Starnberger Segeltage (siehe Lokalsport Seite 15) offiziell eingeweiht.

Es hat den MYC einige Mühe gekostet, überhaupt wieder an dieser Stelle ein Gebäude errichten zu können. „Hier ist alles Landschaftsschutzgebiet, normalerweise dürfte man heute hier niemals bauen“, erklärte Architekt Stefan M. Larass-Greger am Freitag bei einer Führung durch das neue Bootshaus.

Der Club musste bei der Baubehörde nachweisen, dass schon für das ursprüngliche Gebäude eine Baugenehmigung vorlag. Und das war gar nicht so einfach, weil die Unterlagen von damals kaum noch vorhanden waren. „Wir haben sogar im Staatsarchiv geforscht“, erzählte Stoll. Auch mit Hilfe alter Fotoaufnahmen konnte schließlich nachgewiesen werden, dass es sich schon anno dazumal um einen offiziellen Bau handelte, und es konnte mit der Wiedererrichtung begonnen werden. Am 27. November 2017 erfolgte der erste Spatenstich.

Architekt Larass-Greger hielt sich bei seinen Plänen im Wesentlichen an das alte Bootshaus. Der unbeheizte Neubau ist wieder komplett aus Holz errichtet, allerdings „qualitativ wesentlich hochwertiger, da Brandschutz, Statik, Schallschutz und Isolierung natürlich den heutigen Bauvorschriften entsprechen“, betonte Stoll.

Als besonders schwierig erwies sich der Untergrund am Seeufer. Das alte Bootshaus war auf Kieferpfählen gegründet, die größtenteils schon verfault waren. Nun musste ein ordentliches Fundament aus Beton und Stahlspundwänden „auf schwierigem Baugrund“, so Larass-Greger, erstellt werden. Laut dem Architekten war das alte Bootshaus bereits um etwa 20 Zentimeter abgesunken. 350 Tonnen Schlamm wurden ausgebaggert und auf einer Spezialgrube in Iffeldorf entsorgt.

Das neue, aus Lärchenholz gestaltete Funktionsgebäude beherbergt eine 31 Meter lange Halle mit Rutsche für rund 20 kleine Boote (Larass-Greger: „Wie ein Kirchenschiff“), einen Multifunktionsraum für Regattabüro, Schulungen oder Schiedsrichterverhandlungen sowie Schlafräume für 16 bis 20 Personen. Darüber hinaus dient es im Winter als Lagerraum für Segel und andere Utensilien. Im ersten Obergeschoss hat es eine große Terrasse mit herrlichem Blick auf die Starnberger Bucht bekommen. Das Projekt hat insgesamt rund 1,2 Millionen Euro gekostet. Finanziert wurde es aus Zahlungen der Versicherung sowie durch Mitgliederumlagen und großzügige Spenden.