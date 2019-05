Elf Einsätze an einem Tag:Starnberger Feuerwehr ständig unterwegs

Am vergangenen Dienstag hatte die Starnberger Feuerwehr mit insgesamt elf Einsätzen einiges zu tun. Auch ein Tier mussten die Kameraden in Sicherheit bringen.

Starnberg – „Unwetter und Tagesbericht“ hat die Freiwillige Feuerwehr Starnberg ihren Einsatzbericht für den zurückliegenden Dienstag nüchtern überschrieben – und listet anschließend nicht weniger als elf Einsätze auf. Auch wenn es sich dabei nach Angaben des zweiten Kommandanten Maximilian Maenner durchweg um „unspektakuläre“ Einsätze handelte, so war die reine Anzahl dennoch außergewöhnlich hoch. „Teilweise wurden parallel bis zu drei Einsätze gleichzeitig bedient.“ Den Tag über waren etwa 25 Kameraden im Einsatz.

Es ging los um 5.37 Uhr mit einem vollgelaufenen Keller in der Perchastraße. Die Feuerwehr rückte mit Pumpe und Wassersauger an und legte das Untergeschoss in etwa 20 Minuten wieder trocken. Gleich danach fuhr das erste Löschfahrzeug weiter zur Franz-Heidinger-Straße. Dort war ein Baum auf einen VW Bus gestürzt und blockierte einen Teil der Straße. Die Kameraden räumten den Baum zur Seite und befreiten das Fahrzeug.

Auf der Hanfelder Straße verlor ein Kieslaster Teile der Ladung

Es folgte um 14 Uhr ein Einsatz auf der Hanfelder Straße, wo ein Kieslaster einen Teil seiner Ladung verloren hatte (wir berichteten). Während die Feuerwehrleute mit Besen und Schaufel grobe Verschmutzungen der Straße beseitigten, kam es auch zu unschönen Szenen. „Autofahrer missachteten die Absperrungen und gefährdeten mit teils sehr riskanten Überholmanövern unsere Einsatzkräfte“, berichtet die Feuerwehr.

Während die Helfer unmittelbar danach an der Wilhelmshöhenstraße einen etwa 250 Quadratmeter großen, vollgelaufenen Keller mit Pumpen und Saugern vom Wasser befreiten, forderte die Polizei sie bereits wieder auf der Hauptstraße an, wo ein Lkw liegen geblieben war (wir berichteten).

Die Einsatzkräfte retteten einen verletzten Raben

Es folgten drei Alarmierungen hintereinander zum Polizeieinsatz am Schlosshölzl (siehe oben), ein unter Wasser stehender Keller im Prinzenweg, die Rettung eines verletzten Raben in der Josef-Fischhaber-Straße, der zum Tierarzt gebracht wurde, und zwei Einsätze in der Griechischen Taverna am Bahnhofplatz. Auch in das Restaurant war Wasser eingedrungen. Am späten Abend überließen die Feuerwehrleute den Wirten eine Pumpe und sicherten die Eingangstür mit Sandsäcken. Maenner ist mit den Einsätzen der Kameraden zufrieden – „verglichen mit anderen Unwettern ist es absolut ruhig verlaufen“.