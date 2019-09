Barbara Auer ist die Erste

Ein Hauch von Glanz und Glamour überstrahlte die ausverkaufte Starnberger Schlossberghalle bei der ersten Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises an die Schauspielerin Barbara Auer.

Starnberg – Autogrammjäger warteten am Eingang auf die Leinwandgröße, vor der Fotowand ging ein Blitzlichtgewitter auf die Protagonisten nieder,. Mittendrin freute sich ein stolzer Festivalleiter, dem es mit der Einführung dieses Preises endgültig gelungen sein dürfte, das Fünf-Seen-Filmfestival in ganz Deutschland bekannt zu machen. Auch Barbara Auer strahlte natürlich unter ihrer neuen Kurzhaarfrisur.

Zur Preisverleihung waren auch „Vakuum“-Regisseurin Christine Repond und Auers Filmpartner, der Schauspielkollege Robert Hunger-Bühler gekommen, die nach der Vorführung ihres Films auf der Bühne Rede und Antwort standen. Der Film erzählt die Geschichte einer Frau, die von ihrem Ehemann mit Aids infisziert wird. Es ist ein Film über die Tabuisierung der Krankheit, über Scham, aber auch über Vergebung.

Die Laudatio kam als Videobotschaft. Regisseur Christian Petzold, mit dem Barbara Auer zahlreiche Filme drehte, würdigte in seiner Ansprache mit Bezug auf Kleists „Marionettentheater“ die Darstellerin als „eine der anmutigsten und gegenwärtigsten Figuren, die ich je vor der Kamera gesehen habe“.

Barbara Auer betonte in ihrer Dankesrede, dass sie sich sehr geehrt fühle, die erste Preisträgerin zu sein und erinnerte an ihre Begegnung mit Hannelore Elsner im Jahr 1990. „Ihr unglaubliches Strahlen habe ich als gutes Omen genommen.“ Den Satz „Sie sind doch die Hannelore Auer“, den sie oft hört, nimmt sie als Kompliment. Den Film „Vakuum“, der im Anschluss an die Preisverleihung gezeigt wurde und der den Darstellern nicht nur hinsichtlich der Intimszenen einiges abverlangte, bezeichnete sie als ein „ganz besonderes Geschenk“.

Regisseurin Christine Repond erzählte, dass sie die Idee zur Verfilmung der wahren Geschichte sieben Jahre mit sich herumgetragen habe. Barbara Auer zögerte nach der Lektüre des Drehbuchs nicht, die Hauptrolle anzunehmen. „Solche Herausforderungen hat man nicht oft.“ Ihr Filmpartner Robert Hunger-Bühler indessen fand seinen Part erst „unspielbar“. „So ein verdammtes Weichei will ich nicht spielen“, mit diesem Argument lehnte er zunächst die Rolle ab. Die Antwort der Regisseurin war: „Genau das will ich aber.“ Nach einer Woche Kennenlernen – Auer und Bühler waren sich bis dahin persönlich nicht begegnet – hat er dann doch zugestimmt. Schließlich geht es in dem Film auch um das Thema „Verzeihen“. „Das in diesem jungen Alter zu reflektieren ist grandios“, lobte Bühler die Regisseurin..

Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird für herausragende Schauspielkunst verliehen und soll auch weiterhin auf dem FSFF vergeben werden. Der Sponser des Preises möchte nicht genannt werden.