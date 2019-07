Eva John: Scharfe Attacke auf Gaßner und Co.

Einen Tag vor der Sondersitzung des Stadtrats zur Seeanbindung hat Bürgermeisterin Eva John Teile des Stadtrats scharf attackiert. Im Zentrum ihrer Kritik steht Professor Otto Gaßner von der UWG, dem John eine „Reise in das Reich der Fantasien und Unwahrheiten“ vorwirft.

Starnberg – Es könnte schmutzig werden. Am heutigen Donnerstag, 18. Juli, trifft sich der Starnberger Stadtrat zu seiner Sondersitzung zum Thema Seeanbindung. Die gescheiterte Mediation mit der Bahn und das weitere Vorgehen sind der einzige Tagesordnungspunkt der um 18 Uhr in der Schlossberghalle beginnenden öffentlichen Sitzung. Nachdem zehn Stadträte um Professor Otto Gaßner (UWG) Bürgermeisterin Eva John in der Angelegenheit eine „Sabotage-Taktik“ vorgeworfen haben, schlug John am frühen Mittwochabend zurück.

Mit ihrer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag entfernten sich die zehn Stadträte unter der Federführung Gaßners „weit von den Tatsachen und nehmen die interessierte Öffentlichkeit mit auf die Reise in das Reich der Fantasien und Unwahrheiten“, teilt John schriftlich mit. Und weiter: „Tatsache ist, dass die von Herrn Gaßner in den 1980er Jahren entworfenen und verhandelten Bahnverträge massive juristische, städtebauliche und ertragswirtschaftliche Fehler zum größtmöglichen Nachteil für die Stadt aufweisen.“ So fehlten eine ganze Reihe wichtiger Angaben. Die Verträge seien juristisch mehr als fragwürdig und finanziell „das sichere Millionen-Grab der Stadt Starnberg“.

In sechs Punkten geht John auf die Vorwürfe der Stadträte ein. Dass bis April 2014 die Stadt ein städtebauliches Konzept mit bankgeprüfter Finanzierung erarbeitet und sich mit der Deutschen Bahn und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft auf eine verkehrliche Anbindung geeinigt habe? Das sei falsch. Eine bankgeprüfte Finanzierung finde sich nach Aussagen von Stadtbaumeister Stephan Weinl nicht in den Akten. Auch einen Beschluss des Stadtrats, der über die bloße Kenntnisnahme hinausgehe, gebe es nicht.

Dass sie das Erarbeitete anschließend „schubladisiert“ und nicht weiterverfolgt habe? Auch diesen Vorwurf weist John zurück. So hätten Projektausschuss Bahnhof See und Stadtrat Mitte 2016 beschlossen, dass die Finanzierung der Seeanbindung mit geschätzten Kosten von 105 Millionen Euro nicht sichergestellt sei. In der Folge habe es „eine Vielzahl von Beratungen zum Thema Seeanbindung“ gegeben.

Dass sie eine verfehlte Haushaltspolitik betreibe, die zu einem Abschmelzen der Finanzrücklagen geführt habe? Hier sieht John den Stadtrat in der Verantwortung. Die Haushaltspolitik sei dessen Sache, nicht die der Bürgermeisterin. Ihr erschließe sich auch nicht, welche Refinanzierungsgrundstücke blockiert seien, also Grundstücke, mit deren Verkauf die Stadt Einnahmen zur Finanzierung der Seeanbindung erlösen könnte. Der Bau des Bürgerparks auf den Schiffswiesen sei ebenso von Ratsgremien beschlossen worden wie das Aufstellen von Containern als Interimslösung für den Kindergarten Spielinsel an der Ludwigstraße.

Dass es 2014 mit der Seeanbindung hätte losgehen können? „Tatsache ist, dass 2014 kein Beschluss des Stadtrats zur Umsetzung vorlag.“

Unabhängig davon sei sich der Stadtrat einig, am Projekt Seeanbindung festhalten zu wollen. Einvernehmlich habe er Rahmenbedingungen für die Verhandlungen im Mediationsverfahren festgelegt.

Was die Finanzierung der Seeanbindung betrifft, spricht John mittlerweile von Kosten in Höhe von 150 Millionen Euro: 6,9 Millionen Euro für den Umbau des Bahnhof Nord zum Regionalzughalt, 700 000 Euro für den Rückbau des Haltepunkts Mühlthal, 112 Millionen Euro für die Erneuerung des Bahnhof See sowie 28 Millionen Euro für die Stadtentwicklung inklusive Seepromenade. John: „Dieses Finanzvolumen ergibt sich aus dem Vertrag von 1987 und ist keine Erfindung der Neuzeit.“

In ihrem Fazit wird die Bürgermeisterin deutlich: „Die Presseerklärung strotzt nur so vor unberechtigten Schuldzuweisungen und zeigt wieder einmal, dass es Herrn Stadtrat Gaßner eben doch darum geht, die eigene Verantwortung zu negieren und Unfrieden zu stiften.“ Ihm sei es wichtiger, um jeden Preis eine Hetze fortzuführen. „Es täte uns allen gut, wenn er endlich aufhören würde zu spalten, sondern gemeinsam mit allen und mit aller Kraft an einer für die Stadt städtebaulich guten und finanzierbaren Lösung mitzuarbeiten.“

