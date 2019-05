Französisches Flair am Kirchplatz

Leckeres Essen und gute Musik können Besucher von 27. Mai bis 2. Juni bei der Französischen Woche am Starnberger Kirchplatz genießen. Sogar Tangotänzer kommen bei der Themenwoche auf ihre Kosten.

Starnberg – Französischen Chansons lauschen, ein frisch gebackenes Croissant genießen und danach einen erlesenen Wein kosten – das können Passanten während der Französischen Woche am Starnberger Kirchplatz. An sechs Ständen bieten die Veranstalter von Montag, 27. Mai bis Sonntag, 2. Juni, Spezialitäten des Nachbarlandes an.

Einige Stände konzentrieren sich auf eine bestimmte Region Frankreichs. So ist der Stand der Bäckerei Kramer nach dem Vorbild eines Pariser Straßencafés gestaltet. Zum Angebot gehören Süßspeisen und Gebäck. Der Stand des Restaurants Zeitlos hat das Motto Côte d’Azur und kredenzt Fischgerichte. „Die Metzgerei Lutz hat einen Stand, der sich am Elsass orientiert“, erklärt Oliver Lutz. „Wir bereiten Flammkuchen und Bratwürste zu.“

Amis de Starnberg sind zu Besuch

Die übrigen Stände fokussieren sich nicht auf eine Region. „Wir bieten stattdessen das Beste aus ganz Frankreich an“, erklärt Christoph Wollensak, Inhaber von Jacques’ Wein-Depot. So gibt es bei ihm natürlich französische Weine. Am Stand des Lokals Enjoy können Besucher verschiedene Leckereien mit Spargel probieren. Am Stand der Freunde von Dinard finden sich Austern, Cidre, – und Franzosen. Eine siebenköpfige Delegation des Partnervereins Amis de Starnberg wird beim Verkauf helfen. Neben kulinarischen Köstlichkeiten gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Unter anderem tritt am Freitag, 31. Mai, um 18.30 Uhr die Cancan-Tanzgruppe Wild West Girls auf. Ein offener Tango-Grundlagenworkshop bereitet Tanzfreudige am Sonntag, 2. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr auf den anschließenden Französischen Tangoabend vor. Dieser beginnt um 18 Uhr.