Ein Autofahrer hat am Freitag in Starnberg einen Kater mitgeschleift. Durch ihr beherztes Eingreifen konnten eine aufmerksame Passantin und die Feuerwehr das Leben des Tieres retten.

Starnberg– Eine aufmerksame Passantin und die Feuerwehr haben einem Kater am Freitag an der Oßwaldstraße in Starnberg das Leben gerettet. Ein Autofahrer hatte nicht bemerkt, dass er den Kater mitschleifte. Die Frau hielt ihn laut Feuerwehr auf. Die Ehrenamtlichen schoben den Wagen vorsichtig weg, berichtet Einsatzleiter Louis Ponteles, und kümmerten sich um das verletzte Tier; der Kater wehrte sich nicht. Die Feuerwehr brachte ihn in die Tierklinik. Der Kater habe sich „Verletzungen an den Vorderpfoten und eine Quetschung der Lunge zugezogen. Er schwebt aber nicht in Lebensgefahr und schläft erst einmal seinen Schreck aus.“ Der grau getigerte Kater dürfte zwei bis drei Jahre alt sein, ist zutraulich und verschmust. Er ist nicht gechipt oder tätowiert, der Halter ist daher unbekannt. Der Kater wird ins Tierheim gebracht, sobald er wieder fit ist. mm