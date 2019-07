Frauen auf der Possenhofener Straße attackiert

Ein 29 Jahre alter Mann aus Schleswig-Holstein hat nach Angaben der Polizei in Starnberg zwei Frauen attackiert und eine davon zu Boden gedrängt. Er selbst war schwer betrunken und behauptete, selbst angegangen worden zu sein.

Starnberg – Was für ein Schreck für zwei Frauen (41 und 45 Jahre alt) aus München: Als sie in der Nacht zum Sonntag auf der Possenhofener Straße in Starnberg unterwegs waren, wurden sie von einem Mann angegriffen. Das jedenfalls haben die Frauen gegenüber der Polizei angegeben.

Demnach waren die beiden Münchnerinnen gegen 2.30 Uhr auf dem Gehweg der Possenhofener Straße unterwegs, als sie dem Mann begegneten. Dieser habe unvermittelt die jüngere der beiden am Arm gepackt, mit sich geschleift und anschließend zu Boden gedrängt, teilt die Polizei mit. Auch als ihre Freundin dazwischen gehen wollte, habe er nicht von ihr abgelassen. Erst als zufällig ein 30-jähriger Pöckinger vorbeifuhr und rief, er würde die Polizei informieren, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei wenig später einen 29 Jahre alten Mann aus Schleswig-Holstein im Bereich des Unteren Seewegs antreffen. Er gab an, seinerseits angegangen und zu Boden gedrückt worden zu sein. „Eine wirkliche Kommunikation war wegen seines hohen Alkoholspiegels von zwei Promille nicht möglich“, heißt es im Polizeibericht. Was genau vorgefallen ist, müssen nun die weiteren Vernehmungen ergeben.

Dabei werden die Beamten auch untersuchen, ob der 29-Jährige für zwei Sachbeschädigungen in der Nacht auf der Possenhofener Straße verantwortlich ist. Wie berichtet, wurden zwischen 1 und 3 Uhr an einem am Straßenrand geparkten VW und einem Honda die rechten Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang noch immer Zeugen des Vorfalls: z (0 81 51) 36 40. mm