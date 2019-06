Versuchter Mord im Hausflur?

Der Axt-Attacke eines Ex-Freundes auf seine Ex und deren neuen Partner im Mai 2018 in Starnberg findet aktuell ein Nachspiel vor dem Landgericht München II.

Starnberg – Er kam mit der Axt, schlug erst die Haustür ein, anschließend versuchte er, die Tür zur Wohnung seiner Ex-Freundin aufzubrechen und drohte, den neuen Mann an ihrer Seite umzubringen. Seit gestern findet der Fall aus dem Mai 2018 vor dem Landgericht München II ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft legt dem 29-Jährigen versuchten Mord zur Last. „Es war nicht mein Ziel, jemanden zu treffen. Ich wollte nur in die Wohnung rein“, erklärte der Informatiker zum Prozessauftakt. Ob ihm wirklich der Prozess gemacht werden kann oder er am Ende in der Psychiatrie landet, muss das Verfahren zeigen.

Der 29-Jährige berichtete vor Gericht über seine Probleme mit verschiedenen Suchtmitteln, über seinen Wechsel vom Kiffen zum Trinken und wieder zurück, über seine Hass-Liebe zu seiner Freundin und natürlich den Einsatz mit der Axt. Offenbar hatte er das Beziehungsende zu ihr nicht verkraftet, rief sie immer wieder an, so auch am Tattag. „Sie hörte sich nicht gut an, hatte ungebetenen Besuch“, erzählte er die Version der Axtattacke aus seiner Sicht. „Wir hatten ausgemacht, dass ich vorbei komme und wir darüber reden“, behauptete er. Dann schnappte er sich seine Axt, setzte sich aufs Fahrrad und fuhr los. „Ich hatte mir eingebildet, dass er sie gefangen hält“erzählte er weiter.

Als ihm auf sein angeblich mehrfaches Klingeln nicht geöffnet wurde, schlug er zunächst das Glas der Haustür ein und öffnete sie von innen. Dann stürmte er zur Wohnungstür hinauf und versuchte, sie auf ähnliche Weise zu öffnen – doch beim Griff durch das zersplitterte Fenster traf ein Fuß seine Hand. Aus Angst, sich an den Glassplittern die Pulsadern aufzuschneiden, zog er seine Hand zurück und verließ den Tatort. Dass er dem neuen Freund durch das Loch in der Tür sein Beil präsentierte und ihm drohte, ihn zu köpfen, bestritt er. „Das stimmt nicht“, erklärte der 29-Jährige.

Daheim rief er seine Ex-Freundin nochmals an und erklärte: „Ich hätte Euch beide einfach gleich umbringen sollen... Wenn ich euch sehe, dann steche ich Euch beide ab.“ Wochen später interpretierte er diese Aussage nur mit seiner grenzenlosen Liebe zu ihr.

Der Prozess wird fortgesetzt.