Auf Lehrfahrt in Slowenien

Der Starnberger Kreisverband für Gartenbau und Landespflege reiste kürzlich im Rahmen einer Lehrfahrt nach Slowenien. Auch die Partnerstadt der Gemeinde Andechs besuchten die Reiseteilnehmer.

Landkreis – Slowenien war das Ziel einer Lehrfahrt des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Starnberg. Erste Station der Reise war das Arboretum Volcji Potok, die blühende Oase in Zentralslowenien. 49 interessierte Teilnehmer erkundeten drei Stunden die 1999 zum „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“ erhobene Parkanlage. Fast 5000 Baum- und Pflanzenarten bekommt der Besucher zu sehen. „Besonders beeindruckend waren der französische und englische Gartenbereich, das Rosarium, die wunderbare Rhododendronblüte, die sehr geschmackvoll gepflanzten Staudenbeete und die vielen Kunstelemente im Gartengelände mit Blumenwiesen, Rasen- und Waldflächen“, berichtet die Kreisvorsitzende Anna Neppel.

Am zweiten Tag wurde die Hauptstadt Ljubljana und der Tivolipark mit Kastanienalleen, Fischteich, Gewächshäusern und botanischen Parkbereichen besucht. Ein besonderes Schmankerl war der Besuch des Gemüse- und Blumenmarktes in der Stadtmitte. Auch der Abstecher zur Tropfsteinhöhle in Postojna war für die Reisegruppe ein unvergessliches Erlebnis.

Auch ein Besuch in Kamnik stand auf dem Programm

Am folgenden Tag besuchte die Reisegruppe Kamnik, seit 15 Jahren Partnerstadt der Gemeinde Andechs. Die Grafen von Andechs hatten in Kamnik das Verwaltungszentrum für ihre Grafschaften Krain und Istrien. Bereits 1061 wurde die Stadt Stein (heute Kamnik) mit den Grafen Andechs erwähnt. Ein Spaziergang durch die Altstadt, vorbei an der Kleinveste Maligrad zum Franziskanerkloster mit Kirche St. Jacob beendete den Besuch in Kamnik. Nach dem Besuch eines typischen slowenischen Bauernhofes mit Milchviehhaltung und Käserei, Schweinehaltung und Wurstverarbeitung sowie Hühnerhaltung und Eierverkauf wurde die Heimreise angetreten.