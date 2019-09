Grünen-Politiker Hans Urban: „Tempolimit auf A 95 heißt Leben retten“

Nach dem tödlichen Unfall am Wochenende auf der A 95 mehren sich Forderungen nach einem Tempolimit. Der Landtagsabgeordnete Hans Urban (Grüne) hat nun die Staatsregierung eingeschaltet. Neue Erkenntnisse zum Unfallhergang gibt es noch nicht.

Starnberg – Der tödliche Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der A 95 nördlich des Starnberger Dreiecks, bei dem ein junger Gautinger (23) ums Leben gekommen ist, hat den Landtag erreicht. Der grüne Abgeordnete Hans Urban aus Eurasburg fordert nachdrücklich ein Tempolimit auf der insgesamt 67 Kilometer langen A 95. Es gebe dort viele Raser-Unfälle – wie auch anderswo, denn Geschwindigkeit sei Ursache eines Drittels aller tödlichen Unfälle. „Wenn wir wollen, dass diese Unfälle weniger werden, dann brauchen wir hier dringend ein Tempolimit“, erklärte Urban per Pressemitteilung. „Die Staatsregierung muss dafür alle nötigen rechtlichen Hebel in Bewegung setzen.“

Urban hat bereits eine Anfrage an die Staatsregierung gerichtet, in der er Auskunft über Raser-Unfälle allgemein und besonders auf der A 95 fordert. „In meinen Augen ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung das einzig probate Mittel, um die Zahl der Raser zu verringern. Ein Tempolimit auf der A 95 heißt Leben retten.“

Es könnte rechtliche Schwierigkeiten geben

Rein juristisch könnte das allerdings schwierig werden. Einfach so kann keine Geschwindigkeitsbegrenzung verfügt werden, es muss dafür Gründe geben. Eine Voraussetzung: ein regelrechter Unfallschwerpunkt. Die Autobahndirektion Südbayern (ABDSB) hat aber schon vor Monaten erklärt, dass es eine Art unerklärtes Tempolimit durch die Bauart deutscher Autobahnen gebe – die Sichtweite in Kurven. Auf höhere Geschwindigkeiten als die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h sind die meisten Autobahnen demnach nicht ausgelegt. Für eine Stellungnahme zu den aktuellen Forderungen war bei der ABDSB gestern niemand erreichbar.

Nach einer Statistik der ABDSB von Anfang des Jahres zufolge kamen zwischen 2015 und 2018 auf der A 95 fünf Menschen bei Unfällen ums Leben, zuletzt je einer pro Jahr. Die Zahl der Schwerverletzten liegt bei um die 20. Bei jedem zweiten Unfall sei unangepasste Geschwindigkeit als Ursache anzunehmen – der höchste Wert aller südbayerischen Autobahnen. Weil es keine generellen Tempolimits auf der A 95 gibt (nur punktuell aus Lärmschutzgründen) und sie vergleichsweise wenig befahren ist, gilt sie bei Sportwagenfans als Strecke für hohe Geschwindigkeiten. Bisweilen nutzen auch Autohäuser die A 95 für ausgiebige Probefahrten mit hochmotorisierten Karossen, wobei bereits mehrere Unfälle passiert sind – die Interessenten kennen die Fahrzeuge nicht und verlieren insbesondere bei Regen schnell die Kontrolle über die Boliden.

Die Weilheimer Verkehrspolizei versucht, die Unfallursache zu ermitteln

Die Verkehrspolizei Weilheim versucht unterdessen weiter, den Unfallhergang und die genaue Ursache zu klären. Dazu werde der Beifahrer (22) befragt, der den Unfall schwerverletzt überlebt hatte. Zudem untersuchen die Beamten ein Handy, das an dem zerrissenen Audi-Sportwagen gefunden worden war. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Obduktion des getöteten Fahrers ergab laut eines Polizeisprechers, dass er beim Aufprall ums Leben kam. Das Gutachten über den Hergang wird erst in mehreren Wochen vorliegen. Die Reste des offenbar nur geliehenen R8 (520 PS) werden ebenfalls untersucht.