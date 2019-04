Wohin soll die Feuerwehr?

Bisher befindet sich die Starnberger Feuerwehr in der Ferdinand-Maria-Straße, doch das dortige Gebäude hat Mängel. Wo ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen soll, steht noch nicht fest. Doch Kommandant Markus Grasl hat nun eine neue Lösung im Blick.

Starnberg – Die Erfordernisse der Feuerwehren in der Stadt werden den Stadtrat in nächster Zeit häufig beschäftigen. In der öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag (18.30 Uhr, Kleiner Saal der Schlossberghalle) ist die Einrichtung des bereits beschlossenen Sonderausschusses ein Thema, und geht es nach Angelika Kammerl von den Parteifreien, wird dann auch über den Kauf eines Grundstücks für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Starnberg gesprochen. „Umgehend“ solle die Verwaltung in Gespräche mit Eigentümern im Gewerbegebiet einsteigen, hat sie am Wochenende beantragt. Ob der Antrag tatsächlich am Donnerstag behandelt wird oder später, ist noch offen. Was steckt dahinter?

Der Starnberger Kommandant Markus Grasl hat die Forderung nach einem neuen Gerätehaus in seinem Zukunftskonzept beschrieben. Der Hinweis, das heutige Gebäude an der Ferdinand-Maria-Straße sei auf Dauer keine Lösung, stammte aber bereits von Grasls Vorgängern. Grasl führt unter anderem Schäden am Gebäude, insbesondere an der Tiefgarage auf, die zu einer Sperrung führen könnten. Die von Grasl für Einsätze im Tunnel eingeplanten zusätzlichen oder speziellen Fahrzeuge passten nicht mehr ins Gebäude, sagte der Kommandant vor einigen Wochen im Stadtrat. Zudem ist die Lage angesichts des Tunnels nicht optimal.

Grasl möchte ein Zentrum für Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht

Grasl hat in Absprache mit dem BRK eine neue Lösung im Blick: ein gemeinsames Zentrum für Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht. Möglichst nah am Nordportal des Tunnels sollte es liegen, Garagen sowohl für die Wehr als auch das BRK und die Rettungsfahrzeuge beinhalten sowie diverse Nebenanlagen wie eine Einsatzzentrale. Der Standort ist für Grasl an dieser Stelle wichtig, weil nach den bisherigen Einsatzkonzepten die Starnberger Wehr von Norden in den Tunnel eindringen würde, die Söckinger von Süden. Zudem soll ein Standort im Osten der Stadt die Anfahrt zum Gewerbegebiet Schorn verkürzen. „Dafür müssen Sie Geld in die Hand nehmen“, hatte Grasl den Stadträten verdeutlicht, denn das Grundstück ist zu kaufen. Ein Standort dort würde, ließ der Kommandant durchblicken, das Gerätehaus in Percha überflüssig machen – die Perchaer würden dann im neuen Haus unterkommen.

Die Standorte Ferdinand-Maria-Straße (Feuerwehr) und Kaiser-Wilhelm-Straße (BRK) könnten nach Grasls Vorstellung für Wohnungsbau genutzt werden – für ehrenamtliche Retter.