Heikle Fragen an den Stadtpfarrer statt Klamauk

Einen Tag nach den anderen Parteien hat die Starnberger CSU ihren Ascherdonnerstag begangen. Der Stadtpfarrer sah sich heiklen Fragen stellen.

Starnberg– Bewusst abheben „vom Klamauk des Aschermittwochs“ will sich die Starnberger CSU seit ein paar Jahren. „Das hören die anderen Parteien nicht gerne“, sagte der Ortsvorsitzende Stefan Frey gleich zu Beginn im Tutzinger Hof. Dorthin hatte die Partei zum so genannten Ascherdonnerstag geladen. „Zur Fastenzeit ist es wichtig, in den Spiegel zu schauen und sich selbst kritisch zu hinterfragen“, betonte Frey.

Heiklen Fragen musste sich vor allem der Hauptgast, Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall, stellen. Zunächst aber plädierte Frey allgemein dafür, parteiübergreifend Konsenslösungen zu finden. „Wählen Sie vernünftige Parteien. Es gibt auf viele komplexe Themen keine einfachen Antworten.“ Mit Blick auf die Europawahl am 25. Mai sagte er: „Europa ist unsere Zukunft. Ereignisse wie der Brexit können nicht die Zukunft für unsere Kinder sein.“

Pfarrer Jall diskutierte nun, wie Christen und christliche Politiker ihrer Verantwortung gegenüber der Schöpfung gerecht werden können. Seine Empfehlung: Indem sie „das Unmögliche erkennen und das Möglichste tun“. Jall kritisierte, dass in Politik und Gesellschaft heute ständig von Werten geredet werde, die aber schnell wieder ausgetauscht würden. Er nannte das einen „sauren Moralismus“. Statt sich an vermeintlichen Idealen abzuarbeiten, gelte es, die Wirklichkeit menschenwürdig zu gestalten.

Jalls Vortrag blieb hauptsächlich auf der Metaebene. Gleich die ersten Fragen der Zuhörer an den Stadtpfarrer dagegen bohrten tief im katholischen Selbstverständnis. Sie lauteten: „Was halten Sie vom Zölibat?“ Und: „Würden Ssie die Kirche für Frauen bis in die höchsten Ebenen öffnen?“ Bei der ersten Frage ließ sich Jall am Ende eine klare Antwort abringen. Die Abschaffung des Zölibats würde in der Weltkirche Verwerfungen hervorrufen und könne sogar zur Spaltung führen. Dass Priester keine Familien gründen dürfen, sei sehr identitätsstiftend für die katholische Kirche. „Und es hat auch Vorteile: So habe ich mehr Zeit für die Menschen.“

Bei der Frauen-Frage wich Jall eher aus, erklärte, dass die katholische Dogmatik sehr stark an den Anfängen festhalte, statt eine Meinung zu äußern. Für Ämter, die keine geistliche Weihe erfordern, machte er klar: „Frauen sollten unbedingt mehr Macht bekommen. Sie haben einen anderen Zugang, da verzichtet die Kirche auf viele Kompetenzen.“ Er könne sich sehr gut vorstellen, Frauen bis in die Leitung des Vatikans zu integrieren.

Für sein Durchhaltevermögen wurde Jall von der Starnberger Frauenunion-Vorsitzenden Katja Fohrmann belohnt – mit drei Wünschen, die er für die Stadt freihabe. Jall musste nicht lange überlegen und wünschte sich „eine wirklich offene Gesellschaft“, die auch Asylbewerber mehr einbezieht. Er prangerte die Konsumentenhaltung von Menschen an, die zum Beispiel Schneeräumer beschimpfen („Da wird es einem schlecht“). Und er riet den Stadtpolitikern: „Wer Respekt hat, findet leichter zueinander.“

