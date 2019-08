Hund löst Streit aus: Herrchen verletzt

Ein Hund war am Freitag kurz nach Mitternacht der Anlass für einen Streit in Starnberg. (Symbolbild)

An der Starnberger Seepromenade

Ein 43-jähriger Münchner ging am Freitag mit seinem Hund und einer Begleiterin an der Starnberger Seepromenade spazieren. Als der Hund in eine Menschengruppe lief, kam es zum Streit.