Ein bunter Baumfür einebessere Zukunft

Für den Klimaschutz stricken - diese Idee haben zehn Frauen aus dem Landkreis Starnberg am Mittwoch in die Tat umgesetzt. Heraus kam ein bunter Baum.

Starnberg – „Häkeln for Future“ – in Anlehnung an die europaweite Schüler-Aktion „Fridays for Future“ sind in dieser Woche knapp 20 Mitglieder des Kneippvereins Starnberg zur Tat geschritten. Beim Aktionstag am Mittwoch auf der Kneippanlage am Mühlbergschlössl haben sie Garn zu bunten Bändern verarbeitet – und mit diesen dann einen Baum umwickelt. „Wir wollen durch die Kunstaktion auf Probleme aufmerksam machen“, erklärt Gaby Loy aus dem Beirat des Kneippvereins, die die Idee zu der Aktion hatte.

Der bunte Baum etwa soll auf einen bewussten Umgang mit nachwachsenden Rohstoffen hinweisen. Auch der Schutz des Wassers, ein sparsamer Umgang mit Energie, die Vermeidung von Abfall und die Reduzierung umweltbelastender Fortbewegung sind der 63-Jährigen wichtig. Ehrensache, dass die Kneippianer – ein Mann war am Mittwochnachmittag auch dabei – für ihre Aktion Garn benutzt haben, das aus Alttextilien hergestellt, also recycelt ist.

+ Rund und bunt: Der verzierte Baum an der Kneippanlage in Starnberg. © Heinz Loy

„Wenn es einem nicht mehr gefällt oder man etwas Neues machen möchte, kann man es problemlos wieder auftrennen“, sagt Gaby Loy im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zu Hause hat die Schmuckdesignerin schon eine ganze Menge daraus hergestellt, zum Beispiel Herzen und Sterne zur Dekoration oder Verzierungen für Windlichter. Auch ihr Fahrrad hat die 63-Jährige bereits mit den bunten Bändern aufgehübscht.

„Es geht mir darum, dass die Leute bewusster mit der Umwelt umgehen“, sagt Gaby Loy, die nach einem Gespräch mit ihrem neun Jahre alten Enkel Toni auf die Kunstaktion gekommen war. Jetzt freut sie sich ebenso wie ihre Mitstreiter, wenn Besucher und Passanten den bunten Baum auf der Kneippanlage erblicken und sich fragen, was es damit auf sich hat. Genau: „Wenn jeder in seinem persönlichen Bereich ein wenig auf die Umwelt achtet, leistet er seinen Beitrag für eine bessere Zukunft.“