Hunde reißen Reh auf Wiese – Jäger macht schockierende Entdeckung im Wald

In Starnberg wurde jetzt ein Reh von zwei frei laufenden Hunden gerissen. (Symbolbild)

Zeuge bemerkt dramatischen Vorfall

Ein dramatischer Vorfall hat sich am Dienstag auf einer Wiese in Starnberg ereignet. Zwei frei laufende Hunde rissen dort ein Reh. Schließlich musste die Polizei eingreifen. Auch in Buchendorf gab es einen Zwischenfall.