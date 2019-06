Junge Diebin stiehlt Bikini

Einen Bikini und ein T-Shirt im Wert von insgesamt 70 Euro ließ eine junge Diebin kürzlich in einem Starnberger Sportgeschäft mitgehen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Starnberg - Unerkannt entkommen konnte eine junge Ladendiebin am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Starnberg, als sie sich offenbar für den Sommer ausstatten wollte. Laut Bericht der Polizei nahm die etwa 16 bis 17 Jahre alte Täterin vor dem Sportgeschäft an der Hanfelder Straße zwei T-Shirts von einem Ständer, ging in den Laden, nahm sich noch einen Bikini und verschwand in der Umkleidekabine. Wenig später zahlte sie ein T-Shirt und wollte gehen – die Verkäuferin jedoch hatte einen Verdacht und bat sie, bis zur Kontrolle der Umkleide zu bleiben.

Da rannte das Mädchen davon, stieg auf ihr Rad und fuhr Richtung Münchner Straße davon. Im Laden stellte man danach fest, dass ein Bikini und ein T-Shirt der Marke Chiemsee im Wert von rund 70 Euro fehlten. Die Diebin wird als 160 bis 165 Zentimeter groß beschrieben, hatte braune zu einem Zopf geflochtene Haare und trug eine blaue Jeansjacke und einen Turnbeutel auf dem Rücken. Hinweis an die Inspektion unter (0 81 51) 36 40.