Kandidatenkür, erster Teil: UWG nominiert Patrick Janik

Die UWG hat ihren Fraktionschef Patrick Janik am Mittwochabend offiziell als Bürgermeisterkandidat nominiert. Drei weitere Parteien und Gruppen wollen in näherer Zukunft folgen und den 43-Jährigen zu ihrem gemeinsamen Bewerber machen.

Starnberg – 26 anwesende Mitglieder, 26 Ja-Stimmen – für Patrick Janik hat der erste Teil seiner Kandidatenkür mit einem Volltreffer geendet. Alles andere war bei der Nominierungsversammlung der UWG am Mittwochabend im Gasthof in der Au auch nicht zu erwarten gewesen, schließlich ist Janik Fraktionschef der Gruppierung im Stadtrat und will dies auch bis zur Kommunalwahl 2020 bleiben. Seinen Posten als stellvertretender Vorsitzender der UWG legte er am Mittwoch dagegen nieder – das Ausüben eines Parteiamts sei „nicht redlich“ vor dem Hintergrund, dass er als gemeinsamer Kandidat von UWG, CSU, BLS und SPD ins Rennen um den Chefposten im Rathaus gehen wolle, sagte er.

Janik hält besseren Umgang innerhalb der Stadtpolitik für notwendig

Eine inhaltliche Rede hielt der 43 Jahre alte Rechtsanwalt am Mittwoch nicht. „Ich glaube, dass wir ein Mehr an kooperativem Geist und eine bessere Einbindung des Stadtrats brauchen“, sagte Janik. Ein besserer Umgang innerhalb der Stadtpolitik sei „dringend notwendig“. Auch der UWG-Vorsitzende, Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger, hielt sich mit Attacken auf seine Nachfolgerin Eva John zurück. „Ich möchte das Thema nicht länger bemühen“, sagte er. Ihm sei wichtig, dass sich vier Parteien und Gruppierungen, die nicht auf Seiten Johns stünden, auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt hätten. Dass dieser Kandidat aus Reihen der UWG kommt, freue ihn natürlich, sagte Pfaffinger. Sollten die Starnberger Janik im März 2020 tatsächlich zum neuen Bürgermeister wählen und er dann am 1. Mai das Amt antreten können – „dann wäre das für Starnberg ein guter Tag“, sagte der Altbürgermeister.

Drei weitere Nominierungsveranstaltungen sollen folgen

Nach dem Heimspiel bei der UWG stehen für Janik in der nächsten Zeit noch drei weitere Nominierungsveranstaltungen an. Am heutigen Freitag will ihn die CSU zum Kandidat wählen. Die Bürgerliste lädt ihre Mitglieder für Dienstag, 16. Juli, ein. Bei der SPD steht der Termin für die Aufstellungsversammlung noch nicht fest.

Neben Janik stehen bislang Eva John sowie die Kreissprecherin der Grünen, Kerstin Täubner-Benicke, als Kandidatinnen fest. Auch bei der Starnberger FDP ist die Suche nach einem Bewerber für das Bürgermeisteramt mittlerweile erfolgreich verlaufen. Parteichefin Heike Barall-Quiring lädt die Mitglieder für Mittwoch, 24. Juli, zur Wahl eines Bürgermeisterkandidaten ein. Einen Namen wollte sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur gestern allerdings noch nicht nennen.