Kontrolleure schreiben 100 Falschparker am Sonntag auf

Die Parkplätze in der Starnberger Innenstadt sind seit Anfang Oktober auch an Sonn- und Feiertage kostenpflichtig. Am vergangenen Sonntag wurde erstmals kontrolliert. Die Kontrolleure verteilten an dem Tag insgesamt 100 Strafzettel.

Starnberg – Für viele Starnberger und Ausflügler gab es am Sonntag eine böse Überraschung. An der Windschutzscheibe ihrer Autos steckte ein Strafzettel. Der Vorwurf: „Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein.“ Die Strafe: zehn Euro. Was einige von ihnen nicht wussten: Seit Oktober sind die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt auch an Sonn- und Feiertagen kostenpflichtig. Und seit dem Wochenende wird das auch kontrolliert. Allein am Sonntag schrieben zwei eingesetzte Kontrolleure des Zweckverbandes Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) 100 Falschparker auf, die unterschiedlichste Vergehen begangen hatten.

„Gebührenpflichtig täglich von Montag bis Sonntag zwischen 9.30 und 18 Uhr“, steht auf den Schildern an den Parkscheinautomaten in der Innenstadt und am Tutzinger-Hof-Platz seit Anfang Oktober. „Die Stadt Starnberg hat uns vor ein paar Wochen den Auftrag gegeben, auch sonntags für das Parken in Starnberg Gebühren zu verlangen“, sagt Sebastian John vom KDZ auf Anfrage des Starnberger Merkur.

„Bei einer Änderung im Gebührensystem wird zuerst die Beschilderung an den Parkautomaten ausgetauscht, dann warten wir gewöhnlich ein paar Wochen, bevor wir Kontrolleure schicken“, sagt Sebastian John. „Somit haben die Leute genug Zeit, um die neuen Regelungen zur Kenntnis zu nehmen.“ In der Regel würden in dieser Zeit nur gelbe Zettel verteilt, die die Falschparker auf ihr Vergehen hinweisen. Ob diese Zettel in Starnberg auch verteilt wurden, konnte John gestern nicht sagen. Es sei die Aufgabe der Stadt, die Bürger über derartige neue Regelungen zu informieren.

Extra angekündigt wurde die Einführung der Sonntagsgebühren durch die Stadt jedoch nicht. Sie waren allerdings Bestandteil der Diskussionen um die Parkraumbewirtschaftung im Sommer (wir berichteten). Und auch im Amtsblatt veröffentlichte die Stadt die neuen Regeln. Eine Anfrage des Starnberger Merkur ans Rathaus zu dem Vorgang blieb gestern unbeantwortet.

Die 100 Falschparker am Sonntag sollen laut KDZ nicht mehr Verstöße gewesen sein als an früheren Sonntagen, wenn die Kontrolleure Verstöße wegen Parkens im Halteverbot oder der Blockade von Behindertenparkplätzen aufgeschrieben hatten. Wann und wo kontrolliert wird, bestimmt übrigens die Stadt. val