Bis zu 50 Millionen Euro für Feuerwehren

Für die Auf- und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet von Starnberg sind zwischen 30 und 50 Millionen Euro zu investieren, schätzt Kommandant Markus Grasl. Zudem seien hauptamtliche Kräfte nötig. Grund ist auch, aber nicht nur der B 2-Tunnel.

Starnberg – Manche Stadträte wurden am Montagabend schon etwas blass, als der federführende Kommandant der Wehren im Starnberger Stadtgebiet, Markus Grasl, dem Rat die Erfordernisse für den abwehrenden Brandschutz bis zur Inbetriebnahme des B 2-Tunnels auf den Tisch legte. Insbesondere für Gerätehäuser und Fahrzeuge seien 30 bis 50 Millionen Euro bis 2026 nötig, rechnete er vor, und die Stadt brauche hauptamtliche Feuerwehrleute, was nochmals rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr koste. Grasl machte allerdings konkrete Vorschläge, der Stadtrat richtet einen neuen Ausschuss nur für die Feuerwehr ein.

Mehrfach war die Vorstellung des Zukunftskonzepts von Grasl und seinen Kollegen Maximilian Maenner und Andreas Kraus verschoben worden. Am Montagabend konnte es Grasl vorstellen – und der Saal war voller Feuerwehrler. Im Kern geht es dem Kommandanten um die nächsten sieben Jahre, bis der B 2-Tunnel freigegeben wird. Der stellt, wie mehrere Gutachten zeigen, die Feuerwehren vor enorme Herausforderungen, personell wie technisch. Grasl sieht allerdings schon den Grundschutz (ohne Tunnel) als nicht ausreichend an. Es mangele an Personal, es bedürfe spezieller Ausbildungen, der zunehmende Verkehr hindere die Ehrenamtlichen daran, schnell zum Gerätehaus zu kommen und von dort zum Einsatz. Durch das geplante Gewerbegebiet in Schorn werden die Anfahrtswege länger. Und das alles müsse die Wehr innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen leisten, die ab Eingang des Notrufs für die ersten Fahrzeuge bei zehn Minuten liege.

Grasl nannte konkrete Erfordernisse: Es müsse mehr Feuerwachen im Stadtgebiet geben, um die Wege zu verkürzen. Im Gewerbegebiet Starnberg zwischen Bahn und Moos müsse ein neues Gerätehaus gebaut werden – das bestehende an der Ferdinand-Maria-Straße ist zu klein, ungünstig gelegen und in Teilen marode. Sinnvollerweise sollte der Neubau als Rettungszentrum angelegt werden – mit der Rettungswache des BRK, die an der Petersbrunner Straße in den nächsten Jahren ausziehen müsse, mit Wasserwacht und Katastrophenschutz. Die Flächen müsse die Stadt dann eben kaufen: „Das Geld müssen Sie in die Hand nehmen.“ Die aktuellen Standorte der Wehr und des BRK (Kaiser-Wilhelm-Straße) könnten dann für Wohnungsbau genutzt werden – für Ehrenamtliche. Möglichst schnell will Grasl eine Wache am Betriebshof, in der auch die vier Gerätewarte tätig sein sollen, und ein Service-Zentrum für alle Wehren. Dort gebe es Platz, es gebe Synergien mit dem Betriebshof und Feuerwehrler, auch aus den Reihen des Betriebshofes. Diese Wache will Grasl auch, weil Ortswehren im Westen tagsüber nicht einsatzbereit sind, weil zu wenige Aktive anwesend sind. Diese Forderung hat er schon vor Monaten erhoben, kam aber nicht weiter.

Für die Anfahrt zu möglichen Einsatzstellen steht auf Grasls Liste die Öffnung des Weges zwischen Neusöcking und Söcking (Mozart-/Bismarckstraße) für die Feuerwehr Söcking, was den Neubau einer Brücke für 18 Tonnen schwere Fahrzeuge erfordert. Zudem benötige die Feuerwehr eine Ausfahrt von der Autobahn ins Gewerbegebiet Schorn.

Kommandant: Hauptamtliche Feuerwehrleute nötig

Das Personal bereitet dem Kommandanten Sorgen. Schon derzeit hat er zu wenig Aktive, vor allem tagsüber – deswegen müssen andere Feuerwehren bei einem Alarm mit ausrücken. Laut Gutachten müssen die Feuerwehren bei einem Brand im Tunnel mit 60 Mann anrücken, davon 48 Atemschutzträger. Mehr Ehrenamtliche müssen daher gefunden und ausgebildet werden; für letzteres beantragte Grasl drei Stellen für Ausbilder. Zudem will er die Attraktivität der Wehr erhöhen, etwa durch eine neue Bootshütte auf dem Seebad-Gelände, an der Feuerwehrler im Sommer das Bad im See mit Bereitschaft für einen Einsatz verbinden können. Die derzeitige Hütte sei dafür ungeeignet.

Grasl hält es für unumgänglich, zwei Wachen tagsüber mit Hauptamtlichen zu besetzen, eine auch nachts – insgesamt seien 48 Mann nötig, um teils im Schichtdienst 24 Stunden im Dienst und für Urlaube und dergleichen gerüstet zu sein. Das würde sich dann Ständige Wache nennen, nicht Berufsfeuerwehr. Die Stadt Dachau, merkte Grasl an, gehe diesen Weg.

Im Stadtrat herrschte ein Stück weit Betroffenheit, Grasl bekam jedoch von allen Unterstützung zugesagt. Markus Mooser und Prof. Günther Picker (WPS) versuchten, den Tunnel als Ursache der Personalkosten darzustellen und hielten diese für zu niedrig, was Grasl nicht gefiel – er will eine Debatte ganz ohne Tunnelstreit. Ohne Tunnel würde man sich Investitionen in Ortswehren sparen, an den Hauptamtlichen aber führe kein Weg vorbei, sagte er. Stefan Frey (CSU) warf der WPS „Panikmache“ vor. Angelika Kammerl (Parteifreie) forderte, aus Kostengründen sofort die Planungen für die Musikschule zu stoppen. Auch das hielt Grasl für nicht angemessen.

Im Lauf der Sitzung folgte der Stadtrat einer Anregung von Bürgermeisterin Eva John und indirekt einem Antrag der Grünen, einen eigenen Ausschuss für Feuerwehrbelange ins Leben zu rufen. Zugleich beschloss der Rat, die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes auszuschreiben, der Bestand und Erfordernisse auflistet. Der Plan soll Basis für weitere Entscheidungen sein.

Lesen Sie auch:

Feueralarm ohne Grund: Starnbergs Kommandant fordert schärfere Kontrollen

Risiko im Starnberger B2-Tunnel: Klare Worte vom Gutachter