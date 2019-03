Kostenfreie Kita: Prüfung dauert

Erst in einigen Wochen wird sich der Starnberger Stadtrat mit Anträger befassen, die Kinderbetreuung kostenlos zu machen. Dafür haben sich bereits mehrere Fraktionen ausgesprochen.

Starnberg - So bald wird es keine Entscheidung über die Kostenfreiheit von Kindergärten oder aller Kindertagesstätten in Starnberg geben. Bürgermeisterin Eva John erklärte auf Anfrage, man müsse diese Frage genau prüfen, was aufwendig sei. „Das nimmt Zeit in Anspruch“, erklärte die Bürgermeisterin. Sie rechnet mit einer Behandlung im Stadtrat keinesfalls in diesem und sehr wahrscheinlich auch nicht im nächsten Monat. Die Drei-Monate-Frist für die Behandlung von Anträgen werde man aber einhalten, sagte sie.

Das BMS - die Gruppierung der Bürgermeisterin - hat beantragt, auf Basis des 100-Euro-Zuschusses des Freistaates alle städtischen Kindergartenplätze ab Herbst kostenlos zu machen. Bei anderen Trägern solle dies geprüft werden. CSU und Grüne hatten dazu Zusatzanträge gestellt. So will die CSU auch eine Kostenfreiheit bei nicht-städtischen Einrichtungen.

Eine kostenlose Kinderbetreuung hat auch in den anderen Ratsfraktionen viele Unterstützer.