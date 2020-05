„Oma“ und „Opa“ als Vorbilder

Starnberger stattet seine lebensecht wirkenden Beton-Figuren mit Mundschutz-Masken aus.

Starnberg – Wer regelmäßig durch die Waldschmidtstraße im Nordwesten Starnbergs spaziert, dem sind die beiden Figuren sicherlich schon aufgefallen: Im Garten von Bernd Sülzenfuhs sitzt eine ältere Dame auf einer Gartenbank, daneben steht ihr angetrauter Ehemann, der auf ein Gemälde blickt. Doch etwas ist anders an den beiden lebensecht wirkenden Beton-Skulpturen: Seit ein paar Tagen tragen sie auch Mund-Nasen-Schutz.

„Die Zeiten sind aktuell tatsächlich surreal“, dachte sich Bernd Sülzenfuhs, und deswegen hat der Hausbesitzer seinem originellen Pärchen die OP-Masken verpasst – und um den Passanten ein gutes Beispiel zu geben. 2001 ließ Sülzenfuhs die „Oma“ von Bärbel Kolberg, einer Künstlerin aus Meerbusch-Osterath (Nordrhein-Westfalen), anfertigen und platzierte sie in seinem Garten. „Und damit sie nicht so alleine ist, habe ich auch noch den Opa machen lassen.“ Seitdem bereiten die beiden vor allem den Senioren, die in unmittelbarer Nachbarschaft im Rummelsberger Stift wohnen, Freude. „Viele ältere Leute, die bei mir vorbeigehen, lächeln die Figuren immer freundlich an, manche unterhalten sich sogar mit ihnen und geben ihnen Namen“, erzählt der Starnberger.

Wer sich übrigens schon gefragt hat, wohin der „Opa“ so grübelnd blickt: Er schaut auf die Freiluft-Gemälde des Südtiroler Künstlers Max Leonhard, „und er versucht, die Bilder zu interpretieren“, erklärt Sülzenfuhs.