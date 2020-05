Ladendiebin rastet aus

Eine dreiste Ladendiebin (18) wird handgreiflich, als sie vom Parfümeriepersonal auf frischer Tat ertappt wird.

Starnberg – Eine 18-jährige Starnbergerin wollte am Mittwochnachmittag in einer Parfümerie an der Wittelsbacherstraße ein Parfüm stehlen, wurde erwischt – und rastete aus. Nicht zum ersten Mal, denn die junge Dame ist hinlänglich polizeibekannt.

Zwei Angestellte des Geschäfts hatten die 18-Jährige beobachtet, wie sie ein Parfüm einsteckte. Zunächst bestritt die junge Frau die Tat und wollte gehen, weswegen die Verkäuferinnen die Tür absperrten. Da flippte die Starnbergerin aus: „Die 18-Jährige begann, auf die beiden Verkäuferinnen einzuschlagen. Sie traf eine der Frauen am Kopf und im Gesicht. Des Weiteren zog sie den Kopf der Frau an den Haaren nach unten und versuchte, mit dem Knie gegen deren Kopf zu schlagen. Dies gelang ihr glücklicherweise nicht. Auch der anderen Angestellten schlug die 18-Jährige gegen den Kopf, wodurch sie Prellungen und Kratzwunden erlitt“, heißt es im Polizeibericht. Beleidigungen gab es obendrauf.

Als Beamte eintrafen, beruhigte sich die Lage. Die 18-Jährige rückte das Parfüm heraus, jedoch fanden sich bei ihr weitere, vermutlich ebenfalls gestohlene Kosmetikartikel (Gesamtwert: 250 Euro). Anzeige ist erstattet; die junge Frau blieb auf freiem Fuß. mm