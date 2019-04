Lebenshilfe erweitert Wohnungsangebot

An der Leutstettener Straße in Starnberg entstehen zwei Einheiten für Menschen mit Behinderung.

Starnberg – Die Lebenshilfe Starnberg erweitert ihr Wohnangebot im Landkreis. Das Gebäude an der Leutstettener Straße, das Wohnheim und Geschäftsstelle beherbergt, wird seit einigen Tagen aufgestockt. Wie Lebenshilfe-Sprecherin Annette Werny erklärt, sollen auf dem Dach des Gebäudes zwei jeweils 47 Quadratmeter große Wohnungen für Menschen mit geistiger Behinderung entstehen, die dort ein relativ selbstbestimmtes Leben führen können.

„Auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt im Landkreis Starnberg haben Menschen mit Behinderung kaum noch eine Chance, bezahlbaren Wohnraum zu finden“, erklärt Werny. Deshalb habe sich die Lebenshilfe im vergangenen Jahr zum Bau der beiden Wohnungen entschlossen. Der Landkreis Starnberg fördert den Umbau der Wohnungen mit einem Zuschuss.

Die Lebenshilfe Starnberg bietet Menschen mit geistiger Behinderung – je nach Behinderungsgrad – unterschiedliche Wohnformen an: Es gibt drei Wohnheime in Starnberg und eine Außenwohngruppe in Gauting mit insgesamt 83 vollstationären Plätzen. Daneben werden acht Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf ambulant betreut. Mit den neuen Wohnungen an der Leutstettener Straße wird dieses Angebot nun um zwei Plätze erweitert.