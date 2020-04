Lkw-Rad rollt durch Starnberg - Radfahrer: „Dramatische Situation“

Ein Kieslaster verliert ein Rad, das daraufhin 200 Meter durch die Starnberger Innenstadt rollt. Jetzt schildert der Radfahrer, der direkt dahinter fuhr, die Situation vom vergangenen Freitag.

Update vom 23. April, 15.19 Uhr: Starnberg – Es ist eine Situation, in die kein Verkehrsteilnehmer, vor allem kein Fußgänger oder Radfahrer, kommen will. Ein Lkw verliert ein Rad, und dieses mehrere Kilo schwere Trumm rollt direkt auf einen zu. Dem Architekt Helm Andreas Heigl ist genau das am vergangenen Freitag passiert. Er fuhr gegen 8.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße, wollte zu einer Bäckerei, als ihn ein Kieslaster kurz vor dem Fußgängerüberweg an der Stadtbücherei überholte. „Dann ein Knall, dann das Rad, das auf mich zurollte und knapp passierte“, schildert Heigl die Situation, die „weitaus dramatischer“ gewesen sei als von der Polizei mitgeteilt.

Heigl hatte Glück. „Das Rad ist stabil an mir vorbeigerollt“, berichtet er jetzt dem Starnberger Merkur. „Wenn es getorkelt wäre, wäre ich vermutlich abgesprungen und davongerannt.“ So aber rollte es gegen einen entgegenkommenden Bus, streifte einen Pkw leicht an der linken Seite und blieb nach etwa 200 Metern an der Einmündung Ludwigstraße liegen. Ursache für den Verlust des einen Zwillingsreifens an der Hinterachse war eine gebrochene Schraube, wie die Polizei gestern auf Anfrage noch mal bestätigte.

Warum die ganze Geschichte für alle Beteiligten glimpflich ausging, hängt nach Ansicht Heigls auch mit der aktuellen Verkehrssituation in Starnberg zusammen. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise seien die Straßen nahezu frei von Autoverkehr, sagt er. „Da zeigt sich, wie lebenswert Starnberg ohne Durchgangsverkehr ist und dass die Politik und die Gesellschaft, auch gegen lautstark vorgebrachte Einzelinteressen, tatsächlich handlungsfähig ist“, sagt Heigl, der als Mitglied des STAgenda-Arbeitskreises Verkehr maßgeblich an der Entwicklung des Konzepts „Lebendiges Starnberg“ beteiligt war.

Es sieht unter anderem vor, im Innenstadtbereich Tempo 30 einzuführen, Fußgängern und Radfahrern mehr Platz einzuräumen, die Münchner Straße im Zuge des Tunnelbaus auf zwei oberirdische Fahrspuren pro Richtung zu begrenzen sowie Einbahnstraßenregelungen in Wittelsbacherstraße, Josef-Jägerhuber-Straße und Leutstettener Straße einzurichten. Prinzipiell hätten Stadtratsgremien dafür bereits grünes Licht gegeben, eine erforderliche Beratung im Stadtrat selbst sei aber vertagt worden, bedauert Heigl.

Er hofft nun auf den neuen Stadtrat, der im Mai seine Arbeit aufnimmt. „Dann gilt es, die Beruhigungsmaßnahmen aus dem vor bald einem Jahr beschlossenen STAgenda-Konzept schnellstmöglich umzusetzen“, sagt er und appelliert an alle: „Lasst uns Starnberg dauerhaft sicherer und gesünder machen.“

Artikel vom 17. April

Starnberg - Filmreife Szenen haben sich am Freitag gegen 8.25 Uhr auf der Starnberger Hauptstraße abgespielt – und nur durch viel Glück kam dabei niemand zu Schaden. Ein Lkw-Fahrer war mit einem Kieslaster Richtung Weilheim unterwegs, als sich ohne Vorwarnung ein Rad an der Hinterachse löste und rund 200 Meter weit rollte.

Das Hinterrad der Zwillingsbereifung hatte sich einfach gelöst, Schuld war vermutlich eine gebrochene Schraube. Das Rad rollte los und in einen entgegenkommenden Bus. Dessen Fahrer (42) aus Herrsching blieb unverletzt. Das Rad wurde durch den Aufprall abgelenkt und rollte die leicht abschüssige Hauptstraße hinunter. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Tutzing konnte laut Polizei dem Reifen gerade noch ausweichen, das Rad streifte den Pkw nur an der linken Seite und setzte seine Reise fort.

Erst kurz vor der Einmündung Ludwigstraße rollte das Lkw-Rad auf den Gehweg und blieb dort liegen – zum Glück, ohne einen Fußgänger zu treffen. Die Folgen waren weitreichend, wie Peter Madjar von der Polizei berichtet: „Der Lkw musste abgeschleppt werden. Da er auch noch Öl verloren hat, musste die Hauptstraße zeitweilig gesperrt werden bzw. wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt. Die gesamte Unfallaufnahme mit Sperrung dauerte zirka zwei Stunden.“ Der Lkw musste auch noch entladen werden, um abgeschleppt werden zu können.

Der Sachschaden an allen Fahrzeugen wird mit rund 15 100 Euro angegeben. Der Lkw war technisch ordnungsgemäß geprüft worden.