Mehr als 500 Besucher beim Tag des Offenen Denkmals

Der Tag des Offenen Denkmals war dieses Jahr in Starnberg mit mehr als 500 Teilnehmern gut besucht. Die meisten wollten ins Mausoleum in Söcking. Eine Führung sorgte indes für Unmut.

Starnberg/Söcking – Mehr als 500 Besucher haben am Sonntag die Angebote zum Tag des offenen Denkmals im Stadtgebiet Starnberg genutzt. Die meisten Besucher wurden im Mausoleum in Söcking gezählt.

Die Besucherzahl dort schätzt das Rathaus auf rund 200, etwa 40 nahmen an einer Führung durch den Park teil. Die Führung allerdings sorgte für etwas Unmut, genauer: deren Beginn. Während auf der zentralen Internetseite zum Tag 15 Uhr angegeben worden war, hatte die Stadt nach Angaben von Amtsleiterin Sarah Buckel die Führung 45 Minuten nach vorn verlegen müssen. Das habe man vorige Woche auch bekanntgemacht, sagte sie – auswärtige Besucher hatten sich aber auf die Angaben der Denkmalseite verlassen. Zum Mausoleum hatte die Stadt eigens ein Faltblatt herausgegegeben, Stadtarchivar Christian Fries stand für Fragen zur Verfügung.

Rund 150 Besucher zählte die Kirche St. Stephan in Söcking

In der Kirche St. Stephan in Söcking waren rund 150 Interessierte, trotz des eher schlechten Wetters kamen auch viele zu den Führungen in der Villa rustica in Leutstetten. Geöffnet hatte auch das Museum Starnberger See, es kamen etwa 100 Besucher. Etwa 40 gingen bei der Führung „Von Holz und Beton: Das Lochmannhaus und der Museumsbau als ungleiche Geschwister“ der Architekten des 2008 fertiggestellten Neubaus, Josef Guggenbichler und Gabriele Netzer, sowie der Bauforscher Dr. Valentina Hinz und Stefan Franz, die das Lochmannhaus untersucht hatten, mit. Letztere hatten das fast genau 500 Jahre alte Haus, das älteste seiner Art am Originalplatz in der Region, genau vermessen und analysiert. Das Gebäude befindet sich seit 107 Jahren im Eigentum der Stadt; bis 1911 lebte dort noch eine Fischerfamilie.