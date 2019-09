Mehr Auszubildende und viele offene Lehrstellen

Zum Start ins neue Ausbildungsjahr wurde im Landkreis Starnberg die höchste Zahl an Auszubildenden seit sieben Jahren registriert. Dennoch sind etliche Lehrstellen nach wie vor unbesetzt.

Landkreis – Im September beginnen traditionsgemäß Jugendliche und junge Erwachsene ihre Berufsausbildung. So starteten gestern 264 Auszubildende in Berufen der Industrie- und Handelskammer (Handel, Industrie, Dienstleistung) im Landkreis die berufliche Karriere. Das ist nach Angaben der IHK der höchste Wert seit sieben Jahren und ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Handwerksberufen haben 154 junge Leute im Landkreis ihre Ausbildung begonnen – neun mehr als im Vorjahr.

Dieses „starke Signal für die Unternehmen“, so Martin Eickelschulte, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Fünfseenland noch 216 Lehrstellen und damit mehr als 40 Prozent der gemeldeten Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Das geht aus einer Statistik der Agentur für Arbeit hervor, die auch die Lehrstellen im Handwerk und den freien Berufen einbezieht.

Die Zahl der Ausbildungsplätze stieg um rund vier Prozent

Die Zahl der Ausbildungsplätze stieg zum Vorjahr um 4,1 Prozent auf 529 Angebote. Für Eickelschulte ein Beweis, dass das Interesse der Betriebe, selbst auszubilden, angesichts des Mangels an Fachkräften ungebrochen sei. Wegen der Vielzahl von unbesetzten Lehrstellen ermuntert er bislang erfolglose Bewerber, auch weiter ihre Chance zu suchen. „Wenn das Interesse für die Arbeit da ist und die Qualifikation passt, stellen viele Unternehmen auch zwischen September und Dezember noch Azubis ein. In praktisch allen Branchen wird noch gesucht, die jungen Leute können für ihre berufliche Bildung aus dem Vollen schöpfen“, sagt Eickelschulte.

Diesen Appell unterstützt Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder. Der Pöckinger freut sich „über das große Interesse junger Menschen an einer handwerklichen Berufsausbildung“. Er rät den Jugendlichen, die bisher noch keine Lehrstelle gefunden haben, sich weiter zu bewerben: „Der Einstieg in die Ausbildung ist jederzeit möglich. Die Auftragsbücher sind voll. Die Betriebe suchen händeringend Nachwuchs.“

Ausbildungen werden im Landkreis in 51 IHK-Berufen angeboten

Die meisten Lehrverträge im Handwerk wurden im Landkreis heuer bislang in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik geschlossen. Die Top 5 der IHK-Ausbildungsberufe sind Einzelhandelskaufleute, Industriekaufleute, Hotelfachleute, Kaufleute für Büromanagement und Kaufleute im Groß- und Außenhandel. Insgesamt absolvieren im Landkreis Jugendliche in 51 verschiedenen IHK-Berufen eine Lehre.