Mit dem Rad von Stockholm nach Genua

Der Schwede Mikael Eriksson radelt von Stockholm nach Genua. Und legte einen Zwischenstopp in Starnberg ein.

Starnberg – Mehr als 5000 Kilometer in 63 Tagen und nur drei T-Shirts im Gepäck – mit dieser Aussicht brach Mikael Eriksson (27) aus Stockholm am 1. Mai zu einer Reise auf, für die ihn seine Freunde und Familie als „total verrückt“ bezeichnen. Der 27-jährige Schreiner radelt von seiner Heimatstadt Stockholm über einige Umwege bis nach Genua. Dort angekommen, geht es am 2. Juli mit der Fähre nach Tunis zur Hochzeit eines Freundes. Von Mittwoch bis Donnerstag legte Eriksson einen Zwischenstopp in Starnberg ein.

Landsfrau Åsa Böken (43) nahm den Weltenbummler für zwei Tage in ihrem Zuhause auf, nachdem die Wahl-Starnbergerin über eine Facebook-Gruppe mitbekam, dass er eine Unterkunft suchte. „Ich dachte mir, jemand der verrückt genug ist, von Schweden nach Afrika zu radeln, kann nur nett sein“, sagt die Mutter zweier Kinder, die aus Uppsala stammt. Sie gab Eriksson Tipps, was er sich bei seinem Aufenthalt in Südbayern nicht entgehen lassen darf. So entspannte der 27-Jährige am Starnberger See und probierte kulinarische Köstlichkeiten.

„Ich wollte unbedingt Schnitzel essen“, erzählt Eriksson. Gesagt, getan: In einem Gasthof in München ließ er es sich schmecken. Natürlich gab es Bier dazu. „Deutschland ist ein totales Bier-Land“, findet der 27-Jährige. „Immer wenn ich neue Leute kennenlerne, fragen sie mich als erstes, ob ich ein Bier trinken will – und das an jedem Tag der Woche.“ Beschweren möchte sich Eriksson darüber aber nicht, denn das deutsche Bier schmeckt ihm. Weniger überzeugt hat ihn die hiesige Version des schwedischen Nationalgerichts Köttbullar, die er bei IKEA probierte – die Fleischbällchen waren zu trocken.

Neben Starnberg machte Eriksson bisher unter anderem auch in Lübeck, Hamburg, Magdeburg, Dresden und Nürnberg Halt. Überall hätten sich schnell Einheimische gefunden, die den Radler bei sich übernachten ließen. „Nur in Magdeburg haben alle nein gesagt“, erzählt Eriksson. „Ich habe dann auf einer Wiese in meinem Zelt geschlafen. Draußen waren zwar überall Mäuse, aber sie kamen zum Glück nicht ins Zelt.“ Am besten habe es ihm in Dresden gefallen, denn die Stadt sei sehr entspannt. Seine letzte Station in Deutschland ist Mittenwald, danach geht es über Innsbruck und Venedig nach Genua.

Zu seiner Reise inspiriert hat Eriksson ein Mädchen, das um die ganze Welt geradelt ist. „Ich liebe Abenteuer und dachte mir, wenn sie um die Welt radeln kann, dann kann ich doch durch Europa radeln“, sagt er. Von Genua aus will er sein Rad mit der Fähre nach Tunis transportieren, um es dort zu verschenken. Den Rückweg bestreitet Eriksson ganz konventionell mit dem Flugzeug. So kommt übrigens auch sein Anzug nach Tunis. „Ein Freund reist im Flugzeug und bringt ihn mit“, erklärt Eriksson. Um sein Geschenk für das Brautpaar muss er sich ebenfalls keine Gedanken machen. Gemäß einer Tradition werden die Liebenden beim Hochzeitstanz mit Geld beworfen. Dafür legte Eriksson vorab mit Freunden zusammen. Sie nehmen das Präsent im Flugzeug mit. Fehlt also nur noch der radelnde Hochzeitsgast.