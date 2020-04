Mutmaßlicher Fahrraddieb spaziert über Autobahn

In der Nähe des Starnberger Dreiecks ging der 22 Jahre alte Mann auf der Autobahn spazieren. Er steht im dringenden Verdacht, vorher ein Fahrrad gestohlen zu haben. (Archivfoto)

Polizei kann 22-Jährigen fassen

von Peter Schiebel schließen

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in Starnberg offenbar ein Fahrrad gestohlen, es anschließend an der A 952 weggeworfen und ist dann zu Fuß auf dem Standstreifen marschiert.