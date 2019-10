Nach der eigenen Geburtstagsparty: 18-Jährigen ausgeraubt, als er schlief

Die Starnberger Polizei sucht einen oder mehrere Unbekannte, die in der Nacht zum Samstag einen 18 Jahre alten Burschen ausgeraubt haben. Der junge Mann hatte offenbar gerade seinen Rausch ausgeschlafen.

Starnberg – Die Nachwirkungen eines 18. Geburtstags haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgenutzt. Ein seit kurzem volljähriger Starnberger feierte seinen Geburtstag zunächst in einem Club in München und ging gegen Mitternacht zu Fuß auf dem Geh- und Radweg der Gautinger Straße vom Bahnhof Nord in Richtung Starnberger Wiese. Dort wachte er kurz hinter dem Baumarkt am Samstag gegen 6 Uhr in einem Gebüsch auf und bemerkte, dass unter anderem sein Geldbeutel, eine hochwertige Armbanduhr sowie sein Mobiltelefon und Kopfhörer fehlten. An einen Diebstahl oder Überfall kann er sich Polizeiangaben zufolge nicht erinnern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte ihn bestohlen, als er dort schlief. Hinweise an die PI Starnberg unter z (0 81 51) 36 40. mm