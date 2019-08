Neuer Chef für die Caritas

Der 27 Jahre alte Ulrich Walleitner ist neuer Geschäftsführer des Caritasverbandes Starnberg. Er löst Max Gerl ab.

Starnberg – Eine Jahresbilanz mit Umbruchcharakter, wenn auch nur personell: Beim Caritasverband Starnberg verjüngt sich die Führungsspitze. Ansonsten zog der scheidende Geschäftsführer Max Gerl bei der Jahresversammlung eine Erfolgsbilanz.

Zur Zusammenkunft im Seniorentreff Starnberg waren – neben dem Leitungsteam – mehr als 20 Teilnehmer erschienen. Altlandrat Heinrich Frey als Vorsitzender des Kreisverbandes lüftete gleich das Geheimnis, wer im August die Geschäftsführung übernommen hat. Der 27 Jahre alte Ulrich Walleitner hatte bereits am Vorstandstisch Platz genommen und wurde skizzenhaft vorgestellt: mehrere Jahre bei der Caritas in Eichstätt tätig, aber ursprünglich aus Bichl, gleich bei Benediktbeuern. Dies veranlasste Max Gerl zu einem humorigen Kommentar: „Aus dem gleichen Dorf wie ich, aber weder verwandt noch verschwägert – ja ehrlich, bis vor kurzem kannten wir uns gar nicht.“

Gerl: Zurückliegendes Jahr war von Erfolgen geprägt

Ansonsten war das zurückliegende Jahr aus Sicht des scheidenden Geschäftsführers von Erfolgen geprägt. Insbesondere der Umzug des Sozialkaufhauses vom Riedener Weg zur äußeren Leutststettener Straße sei glatt verlaufen. Das „KaDeCa“ werde am neuen Standort gut angenommen, sagte Gerl. Das gleiche gelte für den Starnberger Seniorentreff, den im zurückliegenden Geschäftsjahr 1167 Menschen frequentiert hätten, und für die dort angebotenen Fahrten. „Zu betonen ist aber, dass die Senioren ihre Ausflüge selber finanzieren“, sagte Gerl.

Echte Unterstützung biete dagegen die „Kulturtafel“, die Bedürftigen Eintrittskarten finanziert. Hier ging die Leitung bereits Anfang 2019 von Ideengeberin Gabriele Glas auf Simone Berger über. Das Projekt ist Teil der Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement (KoBE), das Mittel vom Landkreis bekommt (wir berichteten).

Ein besonderer Dank ging an die Spender, die viele Aktivitäten erst ermöglichen

In einem Überblick wurden die weiteren Aktivitäten des Caritas-Kreisverbands skizziert: Vom amtlichen Betreuungsvormund (kontinuierlich rund 70 Vorgänge) über die Beratung von Wohnsitzlosen (etwa 110 Fälle jährlich) bis zur Vermittlung von Mutter-Kind-Kuren. „Das ist zwar ein Element aus alten Zeiten, wird aber immer noch nachgefragt“, sagte Gerl. Seinen besonderen Dank richtete er an Einzelspender sowie an den Förderkreis Seniorentreff und an den Verein Seestern, die jährlich jeweils etwa 25 000 Euro zur Verfügung stellen und dadurch Aktivitäten wie ambulante Krankenpflege oder Nachbarschaftshilfe ermöglichen.

Das Gros der Einnahmen von etwa 1,36 Millionen Euro entstand durch Erstattungen (535 194 Euro), kommunale Mittel (278 234 Euro) sowie Landes- und Bezirksmittel (108 546 Euro). Das Sozialkaufhaus wurde vom Jobcenter mit 58 752 Euro gefördert. Gerl bezeichnete es als erfreulich, dass der Caritasverband Augsburg sein Scherflein deutlich anheben werde – von 177 252 auf 203 129 Euro. So könnten steigende Personalkosten abgefangen werden. Die Entlastung des Vorstands sowie die Annahme des Haushaltsplans erfolgten ohne Gegenstimmen.

Gerl will Walleitner in die Koordinierungsaufgaben einarbeiten

Gerl wird noch zwei Monate über sein Ruhestandsalter hinaus tätig bleiben, um Ulrich Walleitner in die Koordinierungsaufgaben einzuarbeiten. Der neue Geschäftsführer zeigte sich erfreut, wieder näher an seiner Heimat beschäftigt zu sein. „Außerdem ist Starnberg mir nicht unbekannt, denn ich war schon öfter im sportlichen Rahmen in der Stadt.“ Besonders freue ihn, dass innerhalb der Diözese eine recht hohe Autonomie für die Caritas-Geschäftsführer herrsche. „Woanders in Bayern gibt es keine Kreisverbände, sondern nur Kreisstellen, die wenig selber entscheiden können.“

Die offizielle Verabschiedung von Max Gerl nach 40 Jahren bei der Caritas, 30 davon in Starnberg, ist für Freitag, 20. September, geplant.

von Andreas Bretting