Ohne Rücksicht

Bei drei Unfallfluchten in den vergangenen Tagen in Starnberg ist ein Sachschaden von mehr als 7000 Euro entstanden. Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen.

Starnberg – Am Freitag gegen 14.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Biomarktes an der Weilheimer Straße abgestellter Mercedes A-Klasse in Silber von einem anderen Autofahrer am Heck beschädigt (Schaden: rund 2000 Euro). Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 21.30 Uhr, rammte ein Unbekannter am Rudolf-Widmann-Bogen einen geparkten Audi Q5 einer 30-Jährigen. Der Schaden dort ist an der Front (rund 3250 Euro). Fall Nummer 3 ereignete sich am Samstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Emslander Straße. Ein Münchner hatte seinen Renault Captur dort abgestellt und war einkaufen gegangen. Bei der Rückkehr stellte er einen frischen Schaden (rund 2000 Euro) auf der linken Frontseite seines Wagens fest. Zeugen der drei Unfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Starnberg unter (0 81 51) 36 40 zu melden.