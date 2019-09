Oscar-Glanz zum Filmfest-Auftakt

Die 13. Auflage des Fünf-Seen-Filmfestivals (FSFF) ist am Donnerstagabend feierlich eröffnet worden. Die etwa 500 Premierengäste in der Starnberger Schlossberghalle spendeten dem Eröffnungsfilm „Zwischen uns die Mauer“ lang anhaltenden Beifall.

Starnberg – Strahlender Sonnenschein zur Eröffnung – und mittendrin ein strahlender Matthias Helwig. Der Kino-Impresario hat am Mittwochabend in der Starnberger Schlossberghalle die 13. Auflage des Fünf-Seen-Filmfestivals (FSFF) eröffnet. Rund 500 Gäste gingen über den 30 Meter langen blauen Teppich, darunter Oscar-Preisträgerin Caroline Link („Nirgendwo in Afrika“, „Der Junge muss an die frische Luft“) und nahezu das gesamte Team des Eröffnungsfilms „Zwischen uns die Mauer“ mit Regisseur Norbert Lechner und den Hauptdarstellern Lea Freund und Tim Bülow an der Spitze. Dazu gab es mediterran-asiatische Häppchen, für die Friedrich Federsel aus Gauting und sein zwölfköpfiges Team verantwortlich zeichneten. „Zwischen uns die Mauer“ erzählt eine Liebesgeschichte vor und nach dem Zusammenbruch der DDR.

Festivalleiter Helwig warb für die Wirkung des Kinos: „Große Bilder müssen in den Raum, der für das Sehen gemacht ist – ins Kino.“ In seiner Rede – sichtlich stolz, mit einer Weltpremiere das Festival beginnen zu können – wünschte er den Besuchern eines: Poesie. Landrat Karl Roth lobte in seiner Rede Helwig. Man habe jedes Jahr „eine Schippe draufgelegt“, sagte Roth, bei dem sich Helwig für zwölf Jahre Unterstützung bedankte. Für Roth ist es das letzte Filmfest als Landrat.

Bis Sonntag, 12. September, laufen beim FSFF mehr als 150 Filme aus 41 Ländern. Insgesamt sind 255 Vorstellungen in den Breitwand-Kinos in Starnberg, Gauting und Seefeld sowie im Pfarrstadel in Weßling geplant. Damit ist das FSFF eigenen Angaben zufolge nach München und Hof das bedeutendste Filmfestival Bayerns. Unter anderem kommen vier Weltpremieren und zwölf Deutschlandpremieren zur Aufführung. Das ganze Programm gibt es im Internet unter www.fsff.de ps