Paketfahrer erfasst Hund und fährt einfach weiter - Tier hat keine Chance

In Starnberg erfasste der Fahrer eines Paketdienstes einen Hund. Statt sich um das verletzte Tier zu kümmern, fuhr er einfach weiter.

Starnberg - Unfassbare Szenen haben sich am Mittwochvormittag in Percha abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Fahrer eines Paketlieferdienstes mit seinem Kleintransporter auf einem Betriebsgelände im Schiffbauerweg.

Paketfahrer erfasst in Starnberg Hund: Zeugen suchen Kleintransporter

Als der Wagen wieder losfuhr, hörte ein Zeuge plötzlich einen Hund laut aufheulen. Der Zeuge schaute nach dem Tier - und entdeckte den Hund schließlich schwer verletzt auf dem Boden liegen. Ein weiterer Zeuge suchte laut Polizei nach dem beschriebenen Transporter.

Hund von Kleintransporter erfasst - Tier hatte keine Chance

Tatsächlich fand die Frau ein solches Fahrzeug in der Nähe des Landratsamtes. Sie sprach den Fahrer an und fragte, ob er auf besagtem Betriebsgelände unterwegs war. Der 21-Jährige gab nicht nur das zu. Er erklärte auch, dass er bemerkt hatte, wie er den Hund angefahren hatte. Doch wegen Termindrucks habe er sich nicht um das verletzte Tier kümmern können, so der Bericht der Polizei.

Der verletzte Hund wurde sofort zu einem Tierarzt gebrach. Doch jede Hilfe kam zu spät: Das Tier erlag noch dort seinen schweren Verletzungen.

