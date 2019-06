„Romeos“ Tod erschüttert Tragaudion

Die Theatergemeinde in Starnberg und Umgebung muss in diesem Jahr auf die Vorstellungen von Tragaudion im Schlossgarten verzichten. Wegen des tragischen Todes des Hauptdarstellers Paul Braitinger (23) hat der Verein alle für Juli und August vorgesehenen Aufführungen abgesagt.

Starnberg–Tragaudion wollte heuer an die Erfolge der vergangenen Jahre mit einem weiteren Shakespeare-Sommer anknüpfen, dem sechsten in Folge, bestätigte Dr. Jan Björn Potthast, Vorsitzender des Vereins. Seit Anfang des Jahres liefen die Vorbereitungen und Proben für „Romeo und Julia“. Am letzten Mai-Wochenende passierte dann das für alle Beteiligten Unfassbare: Der 23-jährige Romeo-Darsteller Paul Braitinger verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.

Aus Rücksicht auf die Angehörigen des Verstorbenen wollte Potthast keine näheren Angaben zu dem Geschehen machen, das zum Tod des Schauspielers geführt hat. Braitinger hatte aktuell auch an einer Inszenierung des Münchener Theaters im Marstall mitgewirkt. Die für den heutigen Freitag vorgesehene Vorstellung von „Homevideo“ ist ersatzlos gestrichen worden. Dem Vernehmen nach, wie Münchener Kollegen unserer Zeitung recherchiert haben, ist Braitinger an den Folgen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in einem Krankenhaus verstorben. Die hatte er im Nachgang einer Party in München erlitten.

Tragaudion veröffentlichte bewegenden Nachruf

Auf seiner Internetseite hat der Verein Tragaudion einen bewegenden Nachruf auf seinen Darsteller veröffentlicht: „,Romeo und Julia‘ war Paul Braitingers erste Produktion mit Tragaudion. Schon nach wenigen Proben hatte er seine Mitspielerinnen und Mitspieler als Schauspieler wie als Mensch restlos begeistert. Wir alle haben sehr gerne mit ihm gearbeitet und wissen, dass er ein großartiger ,Romeo‘ auf der Bühne gewesen wäre. Paul Braitinger war ein außergewöhnlich kreativer, vielseitiger und charismatischer Künstler. Neben der Schauspielerei bedeutete ihm vor allem die Musik sehr viel. Und die tief bewegende Trauerfeier für ihn, an der Hunderte von Menschen teilnahmen, zeigt, dass er vielen ein wundervoller Freund gewesen ist (...) Dass Paul nun so tragisch aus seinem jungen Leben gerissen wurde, ist umso entsetzlicher, als er erst vor wenigen Tagen die Nachricht erhalten hatte, die Aufnahmeprüfung an einer renommierten Schauspielschule bestanden zu haben. Im Herbst wollte er dort sein Studium beginnen. Alle Mitwirkenden der ,Romeo und Julia‘ und der gesamte Tragaudion e.V. trauern um einen wunderbaren Kollegen und Freund.“

Im kommenden Jahr sollen die Aufführungen fortgesetzt werden

Wie geht es weiter bei Tragaudion? „Wir machen auf jeden Fall weiter“, versicherte Potthast im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Juli werde man sich zusammensetzen und „basisdemokratisch über das weitere Vorgehen entscheiden“. Nicht auszuschließen sei, dass der Verein eventuell im Herbst „etwas Kleineres“ auf die Bühne bringt, sagte der Vorsitzende. Und im kommenden Jahr werde man auch die Aufführungen im Schlossgarten fortsetzen. Ob es wieder ein Shakespeare-Stück wird, weiß Potthast nicht, „auf jeden Fall nicht Romeo und Julia“. Es gebe im Verein Stimmen, die den Klassiker eines anderen Dichters favorisieren. „Das werden wir alles in Ruhe besprechen“, so Potthast. Für die jetzt ausgefallenen Aufführungen sei der Verein finanziell schon in Vorleistung gegangen. „Das können wir stemmen, ohne dass ein Mitglied zusätzlich in die Tasche greifen muss“, versicherte der Vorsitzende. In 25 Jahren habe der Verein ein gewisses Polster angelegt, weil alle Mitwirkenden auf Gagen verzichtet hätten. „Wir werden nicht am Bettstab gehen“, so Potthast.