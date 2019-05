Danke fürs Aufräumen: Ramadama-Helfer füllen 60 Säcke voller Müll

Rund 400 Starnberger haben sich am großen Reinemachen, besser bekannt als Ramadama, beteiligt. Ihre „Ausbeute“ war enorm.

Daumen hoch für ein sauberes Starnberg: Etwa 400 Bürger haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung an der Ramadama-Woche beteiligt, die das Rathaus heuer zum dritten Mal ausgerufen hatte. „Es haben sich wieder sehr viele Kinder und Jugendliche und zahlreiche Helfer aus den Vereinen beteiligt“, freute sich Bürgermeisterin Eva John, die am Samstag zur Dankeschön-Brotzeit und Tombola ans Söckinger Feuerwehrhaus eingeladen hatte.

Das Konzept mit mehreren Tagen Reinemachen habe sich bewährt. „Wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall daran anknüpfen.“ Mit dabei waren unter anderem die Feuerwehr Perchting, die Dorfgemeinschaft Wangen, die Gartenbauvereine aus Starnberg, Hadorf und Wangen, der SC Percha, die Grundschule Söcking, das Gymnasium Starnberg, die Montessori-Schule, der Waldkindergarten und der Kinderhort, dazu städtische Mitarbeiter, Stadträte und ganz normale Bürger.

Fast 60 Müllsäcke füllten die Helfer insgesamt

Insgesamt füllten die Helfer fast 60 Müllsäcke mit dem Dreck anderer Leute, darunter Stühle, Autoreifen und sogar ein Bierfass. Zu den fleißigen Sammlern zählte auch die Jugendgruppe der Starnberger Wasserwacht, die mit Unterstützung einiger Eltern den Bereich des Badegeländes Kempfenhausen bis zur Nepomukbrücke von Unrat befreite.

„Zehn Säcke Restmüll, fünf Säcke Plastik, vier große Wannen voll Glas, zwei Klappstühle und zwei Autoreifen sind zusammengekommen“, berichtet Tobias Bucher von der Wasserwacht. „Damit befindet sich der Müllberg auf dem Niveau der Vorjahre.“ Die Ehrenamtlichen seien mehrmals im Jahr bei solchen Aktionen dabei. So würden auch Bereiche um den großen Badesteg in Percha oder die Seepromenade entmüllt. Bucher: „Dabei wurden die Jugendleiter schon mehrmals von Passanten angesprochen, was die Jugendlichen denn angestellt hätten, dass sie so ihre Sozialstunden ableisten. Wenn man dann antwortet, dass alles freiwillig geschieht, ist die Anerkennung dafür umso größer.“