Richter über Starnberger Anwaltsvereinbarung: „Selber schuld“

Im Prozess um ausstehende Honorarforderungen hat das Landgericht München II der Stadt Starnberg und dem klagenden Rechtsanwalt am Freitag eine letzte Frist zur Klärung eingeräumt. Dass er die Forderung des Juristen grundsätzlich für berechtigt hält, steht für den Richter außer Frage.

Starnberg – Die Seeanbindung bringt der Stadt Starnberg irgendwie kein Glück. Die Mediation mit der Bahn ist gescheitert, Schadenersatzforderungen jenseits der 100 Millionen Euro schweben wie ein Damoklesschwert über der Stadt – und auch im Verfahren um ausstehende Honorarforderungen sieht alles nach einer Niederlage aus.

Am Freitag trafen sich zum zweiten Mal Vertreter der Stadt – diesmal Vizebürgermeister Dr. Klaus Rieskamp mit Anwalt Christian Langgartner – mit Rechtsanwalt Dr. Walter Georg Leisner vor dem Landgericht München II. Leisner hatte für die Stadt 2017 zunächst das Gutachten über die juristischen Folgen des Auslaufens der Bahnverträge geschrieben – zum Pauschalpreis von 33 000 Euro. Später verhandelte er mit Vertretern der Bahn und verfasste auch die Antragsschrift für das Mediationsverfahren, was gesondert abgerechnet werden muss.

212 000 Euro verlangt Leisner für seine Tätigkeiten, was die Stadt bislang ablehnt. Einem vom Landgericht im März vorgeschlagenen Vergleich über 120 000 Euro hatte zwar Leisner, nicht aber der Stadtrat zugestimmt. Das Gremium kippte den Vergleich im April mehrheitlich und verkündete gleichzeitig Bürgermeisterin Eva John den Streit – eine Formulierung, um John möglicherweise in Regress zu nehmen.

Richter Dr. Sven Thonig hielt sich am Freitag nicht mit den Starnberger Verhältnissen und der Frage auf, wer wann wie viel von den Vereinbarungen mit Leisner wusste. „Ich halte den Vergleich für angemessen“, sagte er kurz nach Beginn der Verhandlung. Die nach dem Gutachten getroffene Honorarvereinbarung sei „wirksam und gültig“. Darin war Leisner freigestellt worden, seine weiteren Tätigkeiten nach Stundensatz (280 Euro netto) oder nach Streitwert abzurechnen. Wenn die Stadt das nun bereue – „was soll ich sagen?“, bemerkte Thonig. „Selber schuld.“ Er nehme nicht an, dass die Stadt Starnberg zum ersten Mal einen Anwalt beauftragt habe, und fragte sich, ob es im Rathaus denn einen Juristen gebe.

Um die Höhe von Leisners Ansprüchen zu beziffern, komme es also darauf an, den Streitwert auszurechnen. Dafür ist nach Ansicht Thonigs in erster Linie der Wert der Grundstücke maßgeblich, die die Stadt im Zuge der Seeanbindung von der Bahn bekommen würde und dann weiterverkaufen könnte. 32 Millionen Euro hatte Leisner seinerzeit angegeben. Thonig nannte nun nach einem Blick in die Akten einen Rahmen zwischen 22,3 und 55,6 Millionen Euro. Leisners Angaben seien also „nicht völlig aus der Welt gegriffen“, sagte der Richter.

Nun wollen sich beide Seiten auf einen Streitwert einigen. Von einer offiziellen Grundstücksbewertung nahmen sie zumindest am Freitag Abstand. Thonig: „Ich prophezeie Ihnen, dass die fünfstellig kostet.“ Bis 13. September können sich beide Seiten austauschen, am 1. Oktober will der Richter ein Urteil verkünden. Wie hoch Leisners Honorar dann ausfällt, ist offen. Aber: Er sei „nicht optimistisch für die Beklagten, dass es weniger wird“, sagte Thonig mit Blick auf die 120 000 Euro aus dem gescheiterten Vergleich.

Anwalt Leisner äußerte sich in einer ersten Reaktion „ganz optimistisch“. Ihm komme es darauf an, einen Schlussstrich zu ziehen. Starnbergs Anwalt Langgartner betonte, eine teure Bewertung vermeiden zu wollen. Was das Verfahren politisch bedeutet, ist offen. „Wir hatten ursprünglich ein Gutachten in Auftrag gegeben, die Bürgermeisterin hat ein ganzes Paket daraus gemacht“, sagte Rieskamp. Fortsetzung folgt.