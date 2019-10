Roth und Neppel auf Abschiedstour im Partnerlandkreis

Landrat Karl Roth und Anna Neppel, Bürgermeisterin von Andechs, waren heuer wieder beim Andechser Bierfest im Partnerlandkreis Bad Dürkheim. Auch die Friedinger Blaskapelle hatte einen Auftritt.

Landkreis – Landrat Karl Roth und die Andechser Bürgermeisterin Anna Neppel haben einen festen gemeinsamen Termin im Kalender: das Andechser Bierfest in Haßloch im Partnerlandkreis Bad Dürkheim. Nun absolvierten sie ihre letzte Fahrt dorthin – zumindest in offizieller Funktion. Beide treten 2020 nicht mehr zur Wahl an.

Haßloch ist mit 21 000 Einwohnern die größte Gemeinde im Kreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz. Seit 32 Jahren findet dort das Andechser Bierfest statt. „Ein Bierfest, das es in sich hat und das man sich in Starnberg nicht annähernd vorstellen kann“, heißt es aus dem Landratsamt. Die Veranstaltung zieht sich mit Essens- und Getränkeständen, Fahrgeschäften, Buden und Bühnen durch die Straßen. An allen Ausschankstellen gibt es Andechser Bier.

Zwischen Donnerstag und Sonntag kamen etwa 70 000 Gäste. Und mittendrin war eine Delegation aus dem Kreis Starnberg – mit nicht ganz unwichtiger Rolle. Während die Friedinger Blaskapelle im Festzelt spielte, zapften Roth und Neppel gemeinsam das erste Fass an. Der Landrat haute zu, die Bürgermeisterin hielt das Fass. Zur Reisegruppe, die ordentlich feierte, gehörten auch Kreisrat Helmut Wagner, die ehemalige Bayerische Bierkönigin Lena Hochstraßer, Werner Schmid von der Gesellschaft gwt und die Pfalzreferentin des Landkreises, Barbara Beck.

Übermüdet besuchte die Delegation am nächsten Tag Neuleinigen und dasWeingut Franz Nippgen. Winzer Johannes Nippgen ist den Reisenden als Stammgast beim Pfälzer Weinfest in Starnberg gut bekannt. Womit die Delegation nicht gerechnet hatte: Sie mussten arbeiten – und einen Weinberg abernten. Nach einer Stunde waren sie fertig, die Trauben gingen auf die Waage, das Ergebnis ließ sich sehen: 622 Kilo. Zum Abschluss gab’s eine Erntebrotzeit.

Es folgte eine kulinarische Weinwanderung in Freinsheim. Wer wollte, konnte sieben Kilometer durch Weinberge wandern und Früchte und Erzeugnisse der Region kosten. Wer es gemütlicher mochte, blieb am Stand von Winzer Karlheinz Weisbrod hängen. Dort hatte die Friedinger Blaskapelle ihren nächsten Einsatz. „Die Musikanten zwischen den Weinbergen, besser kann sich der Landkreis Starnberg in der Partnerregion wirklich nicht präsentieren“, so der Bericht des Landratsamts.

Der letzte Programmpunkt wartete in Deidesheim. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld begrüßte die Delegation am Bahnhof. Er hatte Pferdekutschen organisiert, mit denen es erneut durch die Weinberge ging. Spätestens jetzt kam bei Landrat Roth und Bürgermeisterin Neppel Wehmut auf. mm