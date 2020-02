Schatz aussuchen – und dann bitte lächeln

Wer schon immer Teil einer Ausstellung im Museum sein wollte – das ist die Chance: An diesem Freitag und Samstag können sich Starnberger für die Ausstellung „Schätze schauen“ ablichten lassen.

Starnberg – Mit einer außergewöhnlichen Fotoaktion am heutigen Freitag und am morgigen Samstag lädt das Museum Starnberger See Interessierte ein, sich mit Objekten aus der Sammlung, die teilweise noch nie gezeigt wurden, fotografieren zu lassen.

Das Museum ist dafür bekannt, das kulturelle Erbe der Kreisstadt möglichst nach Interessenlage der Bevölkerung auszustellen. Benjamin Tillig, Leiter des Museums, berichtet gegenüber dem Starnberger Merkur: „Weil das Museum ein städtisches Museum ist, gehört es allen Starnbergern, und wir gehen natürlich auch dementsprechend auf die Bürger ein. Mit dem Fotoprojekt möchten wir genau das verdeutlichen und die kleinen und die größeren Schätze für den Katalog von Menschen aus der Region präsentieren lassen. Es ist eine wunderbar vielfältige und widersprüchliche Sammlung.“ Um diese Verbindung zu bestärken, veranstaltet das Museum am Freitag, 21. Februar, und am Samstag, 22. Februar, eine Fotoaktion. Dabei können sich Starnberger mit einem ihrer Meinung nach interessanten Ausstellungsstück fotografieren lassen. Das Museum will dann mit Hilfe der Fotos entscheiden, welche Themen bzw. Objekte Besucher besonders ansprechen – und anschließend die Ausstellung „Schätze schauen“ gestalten. Die Eröffnung der Ausstellung ist für Donnerstag, 12. März, geplant.

„Die Gäste sollen die Objekte selber wahrnehmen“, erklärt Benjamin Tillig den Hintergedanken. „Die Leute werden einiges über das Ausstellungsstück, mit dem sie sich fotografieren lassen, erfahren.“ Zur Ausstellung wird im August ein Buch mit allen Bildern erscheinen.

Zwei besondere Stücke aus dem Bestand sind ein Porzellan-Mops und ein Vogel, der aus Fayence, einer besonderen, mit einer Glasur überzogenen Keramikart, hergestellt wurden. Die beiden mehr als hundert Jahre alten Ausstellungsstücke sind so besonders, da es nicht viele Informationen über sie gibt – und deswegen einige Rätsel für die Besucher bereithalten. Wenn über ein Ausstellungsstück wenig Informationen vorhanden seien, sei das oftmals ansprechend, meinte Tillig.

Und wie macht man als Starnberger nun mit? Interessierte müssen mit dem Starnberger Museum vorher einen Termin vereinbaren. Das geht telefonisch unter Telefon (0 81 51) 4 47 75 70, per Mail unter info@museum-starnberger-see.de oder persönlich im Museum Starnberger See (Possenhofener Straße 5) in Starnberg heute von 10 bis 17 Uhr. Die Fotos macht ein Profifotograf, der im Museum ein kleines Studio aufbaut. Wer mitmacht, kann sich mit vielen fotografieren lassen – einer jahrhundertealten Holzschnitzerei, barocken Damenschuhen, einem Ölgemälde oder ähnlichem.

Von Luis Peroutka