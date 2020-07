Sieht so die Zukunft der Musikschule aus?

Wie geht es weiter mit der Musikschule Starnberg, die seit Donnerstag geschlossen ist? Auf dem Tisch liegt eine Planung für die Sanierung des 120 Jahre alten Gebäudes. Ob es dafür eine Mehrheit gibt, erscheint derzeit aber eher unwahrscheinlich.

Starnberg – Hat die Musikschule Starnberg an ihrem bisherigen Sitz an der Mühlbergstraße eine Zukunft? Spätestens seit Bekanntwerden der gravierenden Baumängel und der fehlenden Nutzungsgenehmigung mit der darauf erfolgten Schließung ist die Antwort ungewisser denn je.

„Die jetzige Nutzung des Gebäudes stellen wir ausdrücklich in Frage“, erklärte FDP-Vorsitzender Marc Fiedler am Freitag in einer schriftlichen Mitteilung. „Hier kommt das nächste städtebauliche Millionengrab in Form einer unendlichen Sanierung auf uns zu.“ Die bislang geschätzten Kosten von 5,2 Millionen Euro halte die FDP für „unrealistisch und zu tief angesetzt“, sagte er und fand damit die bisher deutlichsten Worte. Zuvor hatten sich bereits mehrere Stadträte wegen der Kosten nachdenklich gezeigt. CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Beigel etwa hatte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats am Mittwoch gesagt: „Ich habe Schwierigkeiten, das Projekt dort weiterzubetreiben.“

Die 5,2 Millionen Euro hatte das Architektenehepaar Bettina und Benedikt Sunder-Plassmann in der Ausschusssitzung genannt, als die Mängel an dem Gebäude in ihrer ganzen Deutlichkeit öffentlich wurden (wir berichteten). Das in Utting ansässige Büro hat sich als Sanierer historischer Objekte einen Namen gemacht, etwa beim Bahnhofsgebäude in Feldafing.

Seit Dezember vergangenen Jahres arbeitet das Büro an dem Projekt Musikschule, das „gestalterisch wie technisch deutlichen Nachholbedarf“ habe, wie es Benedikt Sunder-Plassmann ausdrückte. Auch Fachplaner für Elektro sowie Heizung, Lüftung, Sanitär sind mittlerweile beauftragt. Herzstück von Sunder-Plassmanns Entwurf ist das Dach, ein so genanntes Tonnendach. Es füge sich in den Bebauungsplan ein und schaffe viele zusätzliche Räume, darunter auch einen Konzertsaal, sagte er.

Die Schaffung so genannter Integrationsräume sei neben der Barrierefreiheit der wesentliche Punkt, um einen von der Regierung von Oberbayern avisierten Zuschuss in Höhe von 900 000 Euro zu bekommen, erklärte der Planer. Deswegen brauche es auch einen neuen Lift und einen neuen Eingangsbereich. Der barrierefreie Umbau der WCs versteht sich von selbst. Zudem müssen Brandschutz und Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht werden.

Am Ende kam Sunder-Plassmann auf 545 Quadratmeter mehr Nutzfläche (knapp ein Drittel mehr als bisher) und auf die 5,2 Millionen Euro. Von der hätte die Stadt nach Abzug des Zuschusses 4,3 Millionen Euro zu tragen.

„Ich lege Ihnen sehr ans Herz, diese Chance zu ergreifen“, sagte er in Richtung der Stadträte. Der Architekt hält das für günstiger als einen Neubau, den er – ohne Grundstückskosten – bei gut acht Millionen Euro sieht. Dafür hatte Sunder-Plassmann einen Quadratmeterpreis von 3000 Euro zuzüglich 20 Prozent Baunebenkosten angenommen.

In der Sitzung am Mittwoch gab es zwar Lob für den Entwurf, aber auch nachdenkliche Stimmen bezüglich der Kosten. „Es ist sicher sehr schön, was Sie uns vorstellen“, sagte Christiane Falk (SPD). „Aber wir haben das Geld nicht.“ Ähnlich äußerte sich Angelika Kammerl (CSU): „Wir sind vom Haushalt her nicht in der Lage, dieses Projekt durchzuführen“, sagte sie. CSU-Fraktionschef Beigel zeigte sich gar „entsetzt“ darüber, dass zu den 5,2 Millionen Euro noch 650 000 Euro Planungskosten hinzukommen.

Ganz anders äußerte sich Markus Mooser (WPS). „Sehr sehr gelungen, sehr reizvoll und toll“ sei Sunder-Plassmanns Entwurf, sagte er. „Wir stehen zur weiteren Nutzung des Gebäudes als Musikschule.“ Eva John (BMS), in deren Amtszeit als Bürgermeisterin der Startschuss für die Planung fiel, sagte: „Ich finde, Verwaltung und Stadtrat haben bisher alles richtig gemacht.“ Nun gelte es, zügig weiter zu planen. „Jetzt ist keine Zeit zum Zaudern“, sagte sie.

FDP-Chef Fiedler brachte derweil am Freitag einen anderen Standort ins Spiel, der in den vergangenen Monaten hinter vorgehaltener Hand immer wieder diskutiert wurde: „Wir können uns sehr gut eine Lösung im Rahmen des Projektes Moosaik vorstellen.“ Dabei handelt es sich um die komplette Neuplanung des derzeitigen Gewerbegebiets. Bis dahin schlug er neben einer Übergangslösung in Containern auch die Nutzung von Räumen des Gymnasiums vor.