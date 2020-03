Das Söcking der Zukunft: Bürger sind gefragt

In Söcking startet die Bürgerbeteiligung zum sogenannten Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Für Donnerstag sind alle Bürger eingeladen, sich über die Zukunft ihres Stadtteils zu informieren und ihre Meinung kundzutun.

Söcking – Wie soll sich Söcking künftig entwickeln? Wie soll die Ortsmitte aufgewertet werden? Und was zeichnet Söcking überhaupt aus? Es sind Fragen wie diese, die am kommenden Donnerstag, 5. März, in der Franz-Dietrich-Halle diskutiert werden sollen. Um 18.30 Uhr beginnt dort die Auftaktveranstaltung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Söcking, zu der Bürgermeisterin Eva John einlädt.

„Mit der Verkehrsfreigabe der Westumfahrung hat sich uns die Möglichkeit eröffnet, für Söcking ein Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten – von Bürgerinnen und Bürgern für die Bürgerinnen und Bürger von Söcking“, teilt John in einer Pressenotiz mit. „Das ist eine große Chance für Söcking, gerade was die Neugestaltung der Ortsmitte und des Straßenraumes betrifft.“ Alle Söckinger seien deswegen herzlich eingeladen, zuzuhören, mitzudiskutieren und ihre Meinungen, Wünsche und Visionen für ihren Ortsteil einzubringen.

In einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept, abgekürzt ISEK, werden Stärken und Schwächen des Ortsteils aufgezeigt und Vorschläge für die zukünftige Entwicklung erarbeitet. Für Söcking hat der Stadtrat bereits die Erarbeitung eines ISEK beschlossen. Es werden Themen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit/Sport, soziales Leben, Verkehr, Ortsbild und Landschaft betrachtet.

„Eine geordnete Verkehrsführung, sichere und barrierefreie Rad- und Fußwege, attraktive Aufenthaltsräume, die Neuordnung der Parkflächen und die Frage einer attraktiven Gestaltung des Ortskerns sowie das Einzelhandelsangebot stehen ebenso auf der Agenda wie die Optimierung des Umfelds des Krankenhauses an der Oßwaldstraße“, schreibt Rathaussprecherin Lena Choi. Dabei werden gemeinsam Leitziele für die künftige Ortsentwicklung sowie Handlungs- und Umsetzungsempfehlungen erarbeitet.

Die Veranstaltung am Donnerstag stellt den Beginn der Öffentlichkeitsbeteiligung dar. Das von der Stadt Starnberg beauftragte Planungsbüro Sweco aus München will mit den Besuchern gemeinsam eine Bestandsanalyse zu den Schwerpunktthemen überprüfen und ergänzen. Der Stadtrat hatte das Büro mit den vorbereitenden Untersuchungen beauftragt.

Die Bürger sind zudem gefragt, ihre Gedanken und Visionen für Söcking einzubringen und diese mit dem Planungsteam zu diskutieren. Insgesamt sind drei öffentliche Veranstaltungen zum ISEK geplant

Wie hoch die Kosten für das ISEK sind, teilte die Stadt aktuell nicht mit. Allerdings würde das Konzept im Rahmen der Städtebauförderung durch die Regierung von Oberbayern mit voraussichtlich 60 Prozent bezuschusst, erklärte Lena Choi. Im ISEK festgelegte Baumaßnahmen können später ebenfalls mit Mitteln der Städtebauförderung finanziell unterstützt werden. mm

Lesen Se auch:

Umbaupläne für Schuh-Linse an der Wittelsbacherstraße stoßen auf großes Lob.

Kommen und Gehen im Starnberger Einzelhandel.