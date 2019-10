Sparer verlieren 91 Millionen Euro Kaufkraft

Die Menschen im Landkreis Starnberg verfügen über das höchste Geldvermögen in ganz Deutschland, die reichsten Bürger leben in Berg, fast die Hälfte des Vermögens aber liegt zinslos auf einem Girokonto. Diese und noch mehr Fakten über unser Geld stehen im Deka-Regio-Barometer der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg.

Landkreis – Es sind harte Zeiten für Sparer. Längst schlägt die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank auch im kleinsten Dorf durch. Erst am Freitag hat die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg angekündigt, in den nächsten Monaten 5200 Prämiensparverträge kündigen zu wollen (wir berichteten). Gleichzeitig präsentierten die Sparkasse und deren Wertpapierhaus, die Dekabank, das Deka-Regio-Barometer.

Demnach liegt jeder zweite gesparte Euro im Landkreis Starnberg derzeit auf Tagesgeld- oder Girokonten, für die es keine oder nur äußerst geringe Zinsen gibt. Weil die Inflation höher ist, verlieren die Starnberger Sparer nach Hochrechnungen der Dekabank dadurch 91 Millionen Euro Kaufkraft im Jahr.

Beim Geldvermögen pro Kopf liegt die Gemeinde Berg an der Landkreis-Spitze

Dabei verfügen die Einwohner des Landkreises – statistisch gesehen – über so viel Geldvermögen wie in keiner anderen Region in Deutschland. Jeder Einwohner hat demnach 91 000 Euro auf der hohen Kante – Platz eins vor dem Landkreis München (82 700 Euro) und dem Hochtaunuskreis nördlich von Frankfurt (79 300 Euro). Mit einem Geldvermögen pro Kopf von 114 400 Euro liegt die Gemeinde Berg vor Feldafing an der Spitze des Landkreises. Aber selbst der niedrigste Durchschnittswert – 74 300 Euro pro Kopf in Andechs – ist noch deutlich höher als die Mittelwerte für Bayern (61 600 Euro) oder gar Deutschland (51 800 Euro).

Und wie legen die Starnberger ihr Vermögen an? Von den 91 100 Euro sind 44 800 Euro Einlagen bei Banken, 8600 Euro sind in Aktien, 2700 Euro in Schuldverschreibungen und 12 100 Euro in Investmentfonds angelegt. Dazu kommen 23 000 Euro Ansprüche an Lebensversicherungen.

Dabei sind die Starnberger Aktien generell nicht abgeneigt. „Das Interesse an Wertpapieren liegt im Landkreis deutlich über dem Landes- und weit über dem Bundesdurchschnitt“, sagt Sparkassen-Vorstand Andreas Frühschütz. 9,2 Prozent der Bewohner des Fünfseenlandes besitzen Aktien, 19,8 Prozent investieren in Fonds. Aber: „Im internationalen Vergleich hinken wir damit weit hinterher“, sagt Frühschütz. In den USA etwa besitze jeder zweite Aktien, in Großbritannien oder der Schweiz sei es jeder Fünfte.

Knapp 278 Euro ist das monatliche Sparpotenzial der Landkreis-Einwohner

Das monatliche Sparpotenzial der Menschen im Landkreis Starnberg beträgt 278 Euro. Würde dieser Betrag tatsächlich zurückgelegt und mithilfe eines Sparplans dreißig Jahre lang bei einer jährlichen Rendite von zwei bis fünf Prozent angelegt, käme am Ende ein Betrag zwischen 135 000 und 230 000 Euro heraus, rechnet die Deka vor. Das gehe allerdings nur mit Wertpapieren. „Sparer sollten renditeträchtige Anlageformen wie vor allem Aktien in Erwägung ziehen“, sagt Deka-Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater. „An Wertpapieren geht, insbesondere bei dem langfristig verzichtbaren Teil des Vermögens, wirklich kein Weg mehr vorbei.“ Dass sich das Zinsniveau in absehbarer Zeit wieder erholt, glauben die Banker im Übrigen nicht: „Wir gehen davon aus, dass es bis mindestens 2025 keine positiven Zinsen geben wird“, sagt Kater.