Rheinlandstraße: Stadt testet ihren Plan

Versuch macht klug: Am Freitag testete die Stadtverwaltung aus, wie sich die ge plante Verkehrsführung auf der Rheinlandstraße auswirken würde.

Straßenverkehr in Starnberg

Den vom Mobilitätsausschuss unter Vorhalt gebilligten Radschutzstreifen an der Rheinlandstraße in Starnberg hat die Stadt am Freitag getestet. Ergebnis: Es geht. Nun sollen Polizei und Feuerwehr befragt werden.