„Verkehrssituation ist unerträglich“

Wie können wir den Schulweg sicherer machen? Damit beschäftigten sich Schüler aus Starnberg kürzlich bei einem Verkehrsworkshop mit Andreas Heigl von der STAgenda.

Starnberg – Mit ihrem Konzept „Lebendiges Starnberg“ haben die Mitglieder des STAgenda-Arbeitskreises Verkehr bereits im Stadtrat gepunktet. Kurz vor den Ferien beschäftigten sich auch die Starnberger Mittelschüler im Rahmen eines Verkehrsworkshops mit dem Thema und der Frage, wie der Verkehr in der Innenstadt fließen soll. Das berichtet Helm Andreas Heigl aus der STAgenda-Gruppe.

„Die Verkehrssituation rund um Kita, Grund-, Mittelschule und Gymnasium ist jeden Tag unerträglicher“, zitiert Heigl den Zehntklässler Deniz Türkmen, der zusammen mit Kristina Plahuta Schülersprecher ist. Trotz mancher Bemühungen der Stadt in den zurückliegenden Jahren sei der sichere Schulweg noch immer von zu viel Durchgangsverkehr bedroht.

Die Tunneleröffnung sei eine Gelegenheit, den Verkehr durchs Schulviertel auszusperren

Mit Tunneleröffnung, besser aber auch schon früher, sei die Gelegenheit da, diesen Verkehr durch das Schulviertel auszusperren. Kristina Plahuta kann sich beispielsweise vorstellen, die Himbselstraße zur Einbahnstraße zu machen und dadurch Platz für einen breiten Fuß- und Radweg zu gewinnen. Langfristig könne man die Himbselstraße auch für den Durchgangsverkehr sperren, da die Bewohner ja durch die Ferdinand-Maria-Straße und den Riedener Weg ins Viertel kämen, ergänzte Deniz. Das Gleiche gelte auch für die Otto-Gassner-Straße ab der Mittelschule. Kristina plädierte für „mehr Zebrastreifen, insbesondere an der Hanfelder Straße“.

„Da die Schüler jeden Tag auf den ÖPNV angewiesen sind, fallen ihnen Unzulänglichkeiten im Busverkehr besonders auf“, sagt Heigl. So seien die Busse morgens und mittags oft überfüllt, und Schüler blieben zurück – manchmal an Haltestellen ohne Unterstand im Regen. Hier wünschen sie sich längere oder mehr Busse und mehr Wartehäuschen. Auch Papierkörbe seien sinnvoll. Außerdem sprachen sie sich dafür aus, Zigarettenautomaten in der Nähe zu verbannen.

Alle Vorschläge präsentierten die Schüler ihrem Direktor Heinz Pressl und Bürgermeisterin Eva John. Heigl: „Sie hat sich über das Engagement und das hohe Niveau sehr gefreut und den Schülern im Namen der Stadt zugesagt, sich der Anregungen und Wünsche zeitnah anzunehmen.“